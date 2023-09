Iniziati i lavori al cimitero di Dronero per la realizzazione di nuovi loculi e cellette ossari

A Dronero, presso il cimitero capoluogo sono iniziati i lavori nella parte est del primo ampliamento, per la realizzazione di nuovi loculi e cellette ossari.



Un intervento che prevede la costruzione di un totale di 84 loculi e di 48 ossari, mediante una struttura portante in cemento armato rivestita con pietre di Luserna in lastre. La struttura, che sorgerà in in adiacenza all’ultimo padiglione, avrà una lunghezza di circa 15 metri, una larghezza ed un’altezza di circa 6 metri.



I lavori sono seguiti dall’ufficio tecnico comunale, nella persona del suo responsabile: il geometra Andrea Parlanti.



Ad essere incaricata la ditta Recstruttura di Centallo. La struttura dei loculi ed ossari dovrebbe realizzata entro i primi di novembre ed il termine effettivo dei lavori, con tutte le necessarie finiture, è previsto per la fine dell’anno.