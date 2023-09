L'estate sta finendo... ma l'autunno tarda ad arrivare: tornano le temperature oltre la media

Ieri si è conclusa l'estate meteorologica 2023, e i primi giorni di questo autunno non sembra vogliano cambiare troppo le condizioni climatiche che si sono avute nelle settimane passate (ad eccezione della forte perturbazione dello scorso fine settimana).



Ci attendono infatti ancora belle giornate condite da un po' di nuvole, e ritorno di temperature oltre la media.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Oggi venerdì 1 e domani sabato 2 settembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con al pomeriggio formazioni di nubi cumuliformi e possibilità di qualche breve rovescio sulle zone alpine.



Temperature in linea con il periodo ma con tendenza ad aumentare. Massime che saranno comprese tra 24 e 28°C, minime domani mattina tra 15 e 18 °C.



Venti assenti o deboli a regime di brezza, con qualche rinforzo oggi da sud su Liguria centrale, Langhe e alessandrino. Domani deboli in prevalenza settentrionali.



- Da domenica 3 settembre

Aumentano le temperature soprattutto in quota per la formazione di un'alta pressione proprio sull'Europa centrale. Di conseguenza le condizioni atmosferiche saranno sempre improntate al cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo pomeridiano sui rilievi, almeno ad inizio settimana, ma le temperature al suolo tenderanno ad aumentare nettamente domenica, per poi assestarsi su valori oltre la media per tutta la settimana a venire.



I valori massimi torneranno diffusamente oltre i 28/30 °C sulle pianure, e le minime potranno essere generalmente comprese tra 18 e 22 °C, con i valori più alti sulle coste liguri. Venti assenti o deboli variabili.



