Acda Spa comunica che effettuerà il servizio di lettura dei misuratori per i consumi di acqua potabile nei Comuni di Cuneo, Costigliole Saluzzo, Mombasiglio, Pianfei e Roburent nel periodo dal 4 all'8 setttembre per il tramite del personale della ditta Mbs Group, che esegue le letture per conto di Acda, ed è dotato di tesserino di riconoscimento.