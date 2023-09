Migranti e stagionali in via Pola: "Oltre a progetti specifici ci saranno aiuti da cooperative e aziende"

La situazione fuori dal Centro di Prima Accoglienza di via Pola rimane tesa, come ha testimoniato Abdelkhalek Elbounadi, presidente e fondatore dell'Associazione Culturale Immigrati Alba, chiedendo risposte per i migranti e i senzatetto.

E le prime risposte sono arrivate dalla Caritas albese, per spiegare innanzitutto perché il Cpaa rimanga attualmente chiuso: "A seguito dell’usuale chiusura estiva, per lavori di manutenzione e pulizia, è stato vandalizzato e occupato abusivamente, come risulta dalle denunce presentate alle forze dell’ordine. E, contrariamente alla normale ripresa dell’attività a settembre, il Cpaa non potrà riaprire come negli anni passati finché non saranno risolti i problemi relativi alla sicurezza, sia per chi fa volontariato all’interno e sia per le altre organizzazioni di volontariato operanti nella zona. Ciò soprattutto a causa delle persone che stazionano intorno alla struttura, per le quali urge l’intervento delle istituzioni teso a risolvere i loro problemi sociali e abitativi".

La Caritas Diocesana ha poi rivolto un appello: "Si auspica pertanto che nei prossimi incontri tra Caritas, istituzioni locali, imprenditori e organizzazioni sociali, si affronti con decisione il problema, avviando soluzioni strutturali capaci di reggere nel tempo. La Caritas è disponibile a fare la sua parte, come sin qui ha fatto, ma chiede che ognuno si prenda le sue responsabilità".

Il Comune di Alba, da parte sua, si sta muovendo in sinergia e l'assessore con delega al Sociale Elisa Boschiazzo, prima di spiegare le misure che si stanno studiando, chiede uno sforzo perché la rabbia delle persone coinvolte non sfoci in atti vandalici e in violenze. "Invitiamo tutti a mantenere la calma e a rispettare le regole, nessuno verrà lasciato indietro, ma bisogna salvaguardare le energie e indirizzarle in maniera costruttiva. La situazione è sotto controllo, ma non è ancora il momento di giudicare o di fare dei bilanci".

Le istituzioni coinvolte si stanno muovendo lungo due direzioni per risolvere le criticità. "Una strada sono i progetti per cui abbiamo dei fondi, Common Ground, attivato dal Ministero del Lavoro, con capofila la Regione Piemonte, che ha come obiettivo principale prevenire e contrastare forme di distorsione del lavoro in tutti i settori attraverso interventi di protezione sociale e interventi attivabili nell’ambito dei servizi per il lavoro, promuovendo lavoro dignitoso e sicuro e legalità. Un altro è il progetto Prins con una serie di iniziative per i senza fissa dimora. Gli interventi devono essere mirati, in via Pola ci sono anche 12 persone che lavorano. Dovremo insegnare loro ad avere un'autonomia non solo abitativa, ma anche organizzativa e gestionale".

Un aiuto arriverà anche dal territorio, prosegue l'assessore Boschiazzo: "I nostri appelli sono stati ascoltati e diverse cooperative e aziende vitivinicole si sono dette disponibili a fornire delle soluzioni abitative. Stiamo studiando quelle migliori insieme a loro".

Il prossimo passo sarà un nuovo tavolo con tutti gli enti coinvolti: "Lunedì ci incontreremo con i vertici del Centro di prima accoglienza, l'associazione Pons, a cui è stata affidata la gestione del progetto Prins e il Consorzio socio assistenziale Alba-Langhe-Roero. Bisogna studiare strumenti efficaci di medio-lungo termine, che vadano ben oltre la stagionalità e che siano adeguati per diverse tipologie di soggetti", conclude l'assessore Boschiazzo.