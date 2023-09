Più telecamere e un'ordinanza per garantire la sicurezza nella zona della stazione di Alba

Intervenire contro il degrado e la microcriminalità nella zona della stazione di Alba, in particolare nei giardini. Con questa finalità il Comune di Alba ha installato due telecamere (1 quadriottica) all’interno del Parco Divisione Alpina Cuneense. "L'implementazione del sistema di videosorveglianza- spiega l'assessore alla Sicurezza Lorenzo Barbero fa parte di un progetto più ampio di 32 nuove videocamere pubbliche, un investimento di 150mila euro, che è stato coperto con fondi comunali. Insieme all'ufficio tecnico e alla polizia municipale abbiamo scelto zone strategiche, sensibili e turistiche. In futuro pensiamo di investire ancora in sicurezza, confrontandoci anche con i Comitati di quartiere".

Per migliorare la situazione nella zona della stazione, che spesso ha visto i residenti esasperati per risse, episodi di microcriminalità e situazioni di degrado, sono stati pensati altri due interventi. Aggiunge ancora Barbero: "Da alcune settimane è attiva un'ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto, mentre i bidoni dei rifiuti del parco della stazione sono stati spostati in una zona recintata. Siamo convinti che i sistemi di videosorveglianza siano un ottimo deterrente per scongiurare reati contro le persone e le cose. Ci erano state segnalate diverse criticità nella H-Zone e con l'installazione delle telecamere la situazione è migliorata in due settimane".