Quarto appuntamento con le "Cattedre Ambulanti della Salute 2023"

La Fondazione Ospedale Cuneo Onlus in collaborazione con Compagnia e Rete del Buon Cammino e Terres Monviso, organizza le "Cattedre Ambulanti della Salute 2023".

La quarta escursione si terrà domenica 10 settembre in Valle Bronda, più precisamente a Castellar di Saluzzo con la partecipazione del Dott. Jacopo Giamello, Medico Dipartimento di Emergenza ASO S. Croce e Carle e la Dott.ssa Silvia Ponzo, Direttrice Reparto Otorinolaringoiatria ASO S. Croce e Carle.

Il ritrovo sarà alle h. 9:30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Castellar di Saluzzo e al termine dell'escursione seguirà un momento conviviale, presso gli stands della prima edizione del Festival della Cucina Popolare di Castellar. Non occorre prenotare il pranzo.

La partecipazione è subordinata al rilascio per coloro che non ne sono muniti, della tessera della Compagnia del Buon Cammino. Il costo della tessera valida solo per le 6 escursioni, sarà di €10. L'adesione potrà essere effettuata nel momento della partecipazione.

Info: Fondazione Ospedale di Cuneo tel. 324 7740104 | Compagnia del Buon Cammino tel. 338 7908711