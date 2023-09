Riapre a Bra il Museo del Giocattolo

Dopo due mesi di pausa – solo parziale visto che anche in questo periodo sono proseguite le visite dei partecipanti all’Estate ragazzi di Bra – riapre al pubblico il Museo del Giocattolo di via Ernesto Guala 45. La struttura sarà visitabile la e i festivi solo con visita guidata nei seguenti orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Inoltre, il Museo è accessibile per visite didattiche, per attività laboratoriali e per visite guidate per comitive e gruppi. Prenotazione obbligatoria con almeno dieci giorni di anticipo chiamando lo 0172-430185. Aggiornamenti, approfondimenti e informazioni sui Musei di Bra sul sito www.museidibra.it e sulla pagina Facebook dedicata @Museidibra.