Riprese tra le vigne, casting e sindaci attori: le Langhe set da "Oscar" del falso documentario

Il falso documentario, cuore del Piemonte Documenteur Film Fest, continua a stuzzicare la curiosità e la creatività cinematografica: e così in questi giorni Castiglione Falletto, Monforte, Roddino, Novello e Murazzano sono state trasformate in "set hollywoodiani". Le comunità sono state chiamate ai casting, a sostenere la troupe e a partecipare alle riprese. Le giornate sono state divertimento, condivisione, con sceneggiature fluide, capaci di rimodularsi. Il sindaco di Roddino, Marco Andriano, in trasferta a Barcellona, è riuscito a dare il suo contributo con due video. "Nel documentario interpreto un negoziatore che può salvare la libera Repubblica di Roddino. Questo progetto cinematografico è stato accolto con grande entusiasmo dalla cittadinanza, in special modo dagli anziani e rappresenta una buona occasione per valorizzare il territorio".

Soddisfatto anche il primo cittadino di Castiglione Falletto, Paolo Borgogno. "Sulla mia prova d'attore non mi espongo, ma sono molto contento del rapporto che si è creato con la troupe e della risposta della comunità. Ieri è stata girata una bellissima scena con 30 persone tra le vigne".

L'entusiasmo si respirava anche sui social dove i comuni hanno condiviso momenti di svago e scatti d'autore dai set. Domani sera a Monforte, capofila del progetto, ci sarà la proiezione dei documentari e la proclamazione del vincitore. Anche il sindaco Livio Genesio ha fatto il suo esordio sul set. "Spero sia andata bene e di aver fatto la mia figura".

Il festival consiste in una competizione cinematografica lunga 120 ore, in cui 5 equipe di tre componenti ciascuna, selezionate tramite bando, si impegnano a realizzare un falso documentario con la partecipazione e la complicità degli abitanti del paese a cui verranno abbinati, delle attività del posto e dei turisti. Una giuria di esperti valuta i film realizzati e assegna un premio in denaro di 3.000 euro al primo classificato.