Targa in ricordo del “Papa del Monviso” don Luigi Destre

Domenica 3 settembre, dopo la santa messa delle ore 11, presso il santuario di San Chiaffredo verrà scoperta una targa a ricordo di don Luigi Destre, spentosi a 83 anni il 9 dicembre 2018 nella sua abitazione paesanese di via IV Novembre dopo una lunga malattia diventata col passare dei giorni sempre più aggressiva.

“ Con lui – dicono in paese - tanta acqua è passata sotto i ponti e tanti eventi, lieti e non, lo hanno visto protagonista indiscusso della vita religiosa e sociale di tutti noi, un punto di riferimento, con la sua capacità di ascoltare e di consigliare sempre con una buona parola ”.

Il 16 settembre 1989 don Luigi, insieme ad altri tre sacerdoti e una quarantina di persone salì in vetta al Monviso accompagnando monsignor Sebastiano Dho, allora vescovo di Saluzzo, il primo vescovo a raggiungere la cima del Re di Pietra e a officiare “in quota” una solenne celebrazione eucaristica, benedicendo dall’alto tutta la Diocesi. Anche monsignor Giuseppe Guerrini, attuale vescovo emerito della Diocesi saluzzese, salì con don Luigi in punta al Monviso. Una montagna che per don Luigi non aveva segreti, avendone battuto tutti i percorsi, sia dalla via "normale", che dalla est, ovest, nord nordovest e sudest.