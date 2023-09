Estate intensa per il Circolo schermistico Cuneese che si prepara per la nuova stagione

Estate di vacanze, ma non per tutti…

Per alcuni giovani fiorettisti del Circolo schermistico Cuneese, il mese di agosto ha avuto un sapore speciale, dedicato alla preparazione per la nuova stagione attraverso la partecipazione ai camp estivi con i grandi campioni europei, mondiali e olimpici. Dal Friuli alla Toscana, i fioretti si sono incrociati per Giulia, Marika, Sara e Siria.

Dal 6 al 13 agosto, ai Piani di Luzza (Udine) Giulia e Marika, insieme ad altre fiorettiste piemontesi ed atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo (USA, Cina, Corea, Grecia, Francia…) hanno perfezionato la tecnica alla corte di Giuseppe Pierucci, allenatore dello staff azzurro ed arbitro internazionale, coadiuvato da atleti internazionali di alto livello.

Una settimana intensa di preparazione atletica, perfezionamento tecnico ma anche tanto divertimento.

Stesso “programma” anche al Centro Federale di preparazione olimpica di Tirrenia, dove Sara e Siria hanno partecipato al Future Champions Camp, anche questo di ampio respiro internazionale, con atleti provenienti da tutto il mondo e coach di primissimo livello quali - per citarne alcuni - Alice Volpi, bicampionessa del mondo e medagliata olimpica ed Alessio Foconi, campione europeo e mondiale.

Momenti da ricordare per Siria che racconta: "L'esperienza di allenarsi con campioni olimpici come Alice Volpi e Alessio Foconi è stata bellissima e molto stimolante. Nonostante la fatica ho apprezzato molto la preparazione fisica e tutto lo staff era gentilissimo e attento alle nostre richieste e difficoltà. Il centro di preparazione a Tirrenia è una struttura moderna, molto bella ed immersa nel verde”.

Un'esperienza importante a livello tecnico, ma anche un'occasione di crescita personale.

“Al camp - dice Sara - ho trovato molti amici sia italiani che stranieri e questo mi ha aiutato a parlare, fare amicizia ed a migliorare l’inglese e la mia scherma divertendomi molto. È stato difficilissimo staccarmi da loro anche se li conoscevo solo da pochi giorni. Credo che esperienze così non se ne vivano molte e io sono molto felice di aver condiviso questa esperienza con persone che hanno trasformato questa vacanza di allenamento in un'avventura unica che non scorderò mai anche grazie a loro”.

Percorso positivo anche per Marika: "Durante il Summer Fencing Camp ho incontrato molte persone davvero gentilissime e inclusive. Ho stretto rapporti buoni rapporti anche con ragazze provenienti dalla Corea e dalla Grecia, che mi hanno aiutato a imparare molte cose nuove su paesi che non conoscevo bene. Quest'esperienza mi ha fatto avvicinare molto anche a ragazze italiane che hanno reso la settimana una delle più importanti e significative dell'estate. Ho trovato un'ottima organizzazione da parte dello staff e soprattutto nella preparazione delle varie attività. Le lezioni con i vari maestri mi hanno aiutato a migliorare la mia tecnica, ma anche a divertirmi, data la grande inclusione durante lezioni di gruppo o attività come la piscina o la preparazione atletica che, anche se molto stancante, mi ha aiutato molto dal punto di vista della resistenza. Ringrazio davvero tanto tutti i maestri per la settimana trascorsa, divertendomi sia durante l'allenamento che durante il tempo libero”

“E’ stato bellissimo stringere amicizie con persone da altri paesi come: Korea, Cina, Francia, Stati Uniti e Germania." - aggiunge con entusiasmo Giulia -" Sono rimasta in contatto con tante ragazze del Camp di Forni Avoltri. Sono contenta di aver fatto amicizia con tante persone da altri paesi e aver parlato un po' di inglese con tutti. Il nostro Camp di fioretto U14 e stato diviso in 3 gruppi in base al età con due sessioni di allenamento, una di mattina e una di pomeriggio. Ho partecipato a tante lezioni individuali con diversi allenatori. In più mi è piaciuto che abbiamo avuto anche 2 lezioni di preparazione in piscina. In complesso è stata una bella esperienza, un bel posto e ho stretto delle belle amicizie”.

Esperienze, queste, che lasciano il segno e danno nuova linfa per la stagione 2023/2024 che sta per incominciare e vedrà gli atleti del Circolo Schermistico di Cuneo di Piazza Foro Boario affrontare gli assalti con rinnovato entusiasmo insieme al maestro Grzegorz Supel (Greg).

Anche quest’anno, inoltre, ci sarà l’operazione di “benvenuto” nel mondo della scherma, con un primo anno gratuito per chi si approccia per la prima volta a questo sport.