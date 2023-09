Alla Fiera di Saluzzo dedicata alla Meccanica Agricola, Supertino presenta le sue ultime novità

Dal 2 al 4 settembre si terrà a Saluzzo la 76ª edizione della Mostra Nazionale della Meccanica Agricola, organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo in collaborazione con le aziende del settore. Tra le protagoniste dell’evento ci sarà Supertino srl, specialista nella produzione di una vasta gamma di macchine per il settore zootecnico e per quello della fienagione. La fiera di Saluzzo ospiterà le ultime innovazioni della Supertino, azienda leader nel settore delle macchine agricole.

Tra le novità più attese, ci sono le nuove presse big baler, che sostituiranno le precedenti serie 712 e 708, e il carro elettrico semovente da 30 metri cubi.

Le nuove presse big baler sono state progettate per offrire prestazioni superiori in termini di qualità, produttività e affidabilità. La serie 8012 è in grado di produrre balle di grandi dimensioni (80x120 cm) con una lunghezza variabile da 100 a 300 cm. La nuova 8012 top cut, invece, è dotata di un sistema di taglio integrato che consente di ridurre la lunghezza del foraggio e migliorare la compattazione delle balle.

Il nuovo Electra 3 30 è ideale per una miscela di grandi volumi per aziende di allevamenti bovini, ovini e caprini. Il carro è alimentato da batterie al litio ricaricabili che gli consente di poter effettuare varie miscelazioni con una sola carica.

Infine, la Supertino presenterà anche la r170 top cut serie 5, una rotopressa a camera variabile con sistema di taglio integrato. Questa macchina è in grado di produrre balle rotonde con un diametro da 90 a 170 cm e una larghezza di 120 cm. La r170 top cut serie 5 offre una qualità del foraggio ottimale grazie al sistema di taglio a 17 coltelli e alla camera di pressatura a cinghia unica.



“La fiera di Saluzzo – ha spiegato Supertino - sarà un’occasione imperdibile per tutti gli operatori del settore agricolo che vorranno conoscere da vicino le soluzioni innovative della Supertino. L’azienda sarà presente con uno stand dove sarà possibile vedere le macchine e ricevere informazioni dettagliate da tecnici qualificati”.