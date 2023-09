Quando parliamo di cattivi pagatori parliamo del registro dei cattivi pagatori che viene chiamato anche Crif che è un acronimo che significa Centrale rischi di intermediazione finanziaria, e cioè una banca dati gestita da varie società che offrono delle informazioni commerciali, raccolgono delle segnalazioni relative a persone che non hanno pagato delle rate o anche aziende che hanno avuto problemi in merito a dei finanziamenti del genere.

A questa banca dati hanno accesso le banche, come le Società di assicurazioni o le finanziarie o gestori di utenze di luce e gas o anche società di recupero crediti, tutti dei soggetti che hanno interesse ad avere queste informazioni che ci stanno all'interno per valutare l'affidabilità creditizia di una persona che magari vuole un finanziamento, deve stipulare un contratto, vuole un prestito.

Per quanto riguarda le informazioni che ci sono all'interno a parte i dati anagrafici relativi alla persona in questione ci sono anche le segnalazioni di eventuali insoluti e ritardi e ci sarà assegnata anche la tempistica di questo ritardo e anche l'indicazione dell'importo, ed eventualmente se ci sono dei provvedimenti legali in corso.

Quindi comprendiamo bene che se una persona si ritrova in una lista del genere avrà molta difficoltà a ottenere altri prestiti perché la sua valutazione del merito creditizio sarà molto bassa, e prima di essere cancellato da quella lista bisognerà che passi abbastanza tempo dipendendo da quante rate ci stanno da pagare, e si va da un anno fino ai tre/ cinque anni.

L'obiettivo di questo registro è di tutelare i soggetti che menzionavamo sopra creando un certo livello di trasparenza e diciamo che dovrebbe essere uno stimolo per Il debitore che deve ancora onorare degli impegni per evitare questi problemi di cui dicevamo.

Certo è che ci sono casi di problemi personali o crisi economiche e persone che vengono licenziate dal lavoro come successo negli ultimi anni, e sono persone che non è che non vogliono pagare queste rate, ma non lo possono fare.

Quindi le persone in questione a quel punto dovranno trovare una soluzione per evitare di essere iscritti a questo registro che, come dicevamo sopra, rende complicato ottenere altri prestiti, o comunque per ottenerli la Banca in questione potrebbe richiedere altre garanzie come per esempio la firma di garanti, che garantiscono di pagare il dovuto in caso di un’altra loro insolvenza

Per quanto riguarda l'iscrizione al registro dei cattivi pagatori bisogna sempre rimanere aggiornati

Teniamo anche presente che pure le persone comuni si possono informare rispetto alla loro presenza o meno all'interno di questo registro e anzi dovrebbero essere avvisati con un po' di anticipo prima di essere inseriti, in modo che se hanno delle pendenze da saldare lo possono fare.

Poi chiaramente dobbiamo rimanere sempre aggiornati sulle regole perché in Italia le stesse cambiano spesso e volentieri in qualsiasi ambito, e da questo punto di vista bisognerà affidarsi agli esperti nella gestione dei debiti che sanno sempre come aiutare le persone che si ritrovano in difficoltà analizzando la loro situazione, e proponendo una strategia efficace.