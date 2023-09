Cosa ci fa un fuoristrada sul tetto della Gino?

Come unire l’anima del fuoristrada a quella del SUV? Ce lo spiega K2, il nuovo fuoristrada del gruppo italiano DR: grandi prestazioni fuoristradistiche incontrano ottime doti stradali, per un rapporto qualità prezzo straordinario per la categoria.



Prodotta in collaborazione con il gruppo cinese BAIC, già produttore di numerosi modelli Mercedes-Benz, è caratterizzata da uno stile deciso e un design seducente.



Il suo motore 2.0 turbodiesel da 162 CV con 380 Nm di coppia abbinato alla sospensione anteriore a doppi triangoli sovrapposti incanta in fuoristrada ma assicura una guida stradale confortevole.



La trazione integrale è selettiva ed è presente inoltre l’opzione per le ridotte.



Il prezzo d’attacco a partire da 54.500 euro con un unico allestimento full optional la rende la più versatile del segmento. È già possibile provare su strada la K2 presso le concessionarie ufficiali del Gruppo Gino a Cuneo in Via Torino 234 o a Torino in Corso Allamano 139 (Rivoli).