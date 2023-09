Oggi a Cuneo prende il via il festival "Paesaggi": inaugurazione con mostra en plein air

Daniela Silvestri - 'Down by the river'

Dopo l’edizione zero, | Paesaggi | torna e si trasforma allargando la sua indagine sul paesaggio contemporaneo a tutta Europa.

E per farlo l’associazione FormicaLab, ideatrice e organizzatrice del festival, che quest’anno si declina nel tema Affinità e divergenze, ha deciso di coinvolgere l’intera città con una grande mostra en plein air con lavori fotografici da tutta Europa e una ventina di appuntamenti gratuiti per intrattenersi, parlare, confrontarsi e continuare l’esplorazione insieme ad esperti, docenti universitari, giornalisti e fotografi.



Sabato 2 e domenica 3 settembre si potrà seguire un percorso alla scoperta di più di 300 fotografie e oltre venti autori lungo l'altipiano cuneese, che raccontano paesaggi e atmosfere da tutta Europa, con un occhio sempre attento all’indagine e alle tematiche ambientali.

| Paesaggi | porta così a Cuneo la tradizione della poster art, con affissioni esterne in luoghi pubblici e privati. Gli autori sono stati selezionati dal comitato scientifico - riunito da FormicaLab e presieduto da Rosy Santella, photo editor web di Internazionale - che ha inoltre individuato un fotografo che avrà la possibilità di mettere a frutto il suo lavoro in una residenza artistica nel corso del 2024, un’occasione per restituire al territorio un’esperienza autoriale.



Il fotografo selezionato sarà annunciato nel corso dell’inaugurazione di | Paesaggi | in programma venerdì 1° settembre dalle 18 allo Spazio Varco di Cuneo.



Inoltre incontri, momenti di confronto, musica e riflessione.

Dislocati per la città ci saranno diversi appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, con numerosi ospiti: tra loro il docente universitario di Geografia Mauro Varotto, il divulgatore scientifico Piero Bianucci, l’archeologo e travel blogger Andrea Angelucci e il fotografo del collettivo Terra Project Simone Donati.

Due gli appuntamenti serali: sabato 2 settembre dalle 21 al Cuneo Canoa alle Basse di Stura ci sarà il suggestivo Solo Live di Cristiano Godano. Il cantautore e musicista cuneese, leader dei Marlene Kuntz, porterà in un’inedita location la sua musica, in un concerto intimo e imperdibile. L’evento è gratuito.



Domenica 3 settembre, invece, alle 21, allo Spazio Varco torna il fotografo e reporter Luca Nizzoli Toetti, già ospite nella passata edizione, con il reading «Quasi Europa».





GLI APPUNTAMENTI

Venerdì 1° settembre 2023



ore 18.00 [Spazio Varco]

Inaugurazione con la mostra di illustrazioni “Nel paesaggio: non c’è nessuna fretta, tutto sta per apparire” di Alessandro Sanna (Mantova) a cura di Melania Longo (Anteprima “Imaginé. Piccolo festival dell’illustrazione per figure”).



ore 19.00

Proclamazione selezionato Residenza 2O24

A seguire: dj set a cura di WSF Collective + temporary bookshop (a cura delle librerie cuneesi)



sabato 2 settembre 2023



ore 10.00 > 13.00 [Spazio Esterno Rondò Dei Talenti] [PRESENTAZIONE]

Valeria Ribaldi (Curator e photoeditor, Pescara) presenta il magazine “Irae” per parlare di ambiente, arte e giornalismo.

a seguire: Jessica Pasqualon (Fotogiornalista ANSA) dialoga circa la propria ricerca visuale con il fotografo, autore ospite in residenza artistica per l’edizione 2O24.



ore 14:00 [Baladin]

Incursione Poetica a cura del Movimento Letterario Nazionale Rinascimento Poetico e di Luca Isoardo.

Continua alle 14:3O [Spazio Varco] e alle 16:OO [Chiostro del Museo Civico]



ore 14:00 [Baladin] [TALK]

Luca Prestia (Storico e fotografo, Cuneo) e Mauro Curti (Fotografo, Cuneo)

presentano il progetto di indagine fotografica alpina “Territori dissonanti”.



ore 15.00 [Spazio Varco]

Laboratorio Bimbi 5+ e famiglie: “Guarda a tutt’occhi, guarda!” a cura di noau | Officina Culturale.



ore 16.30 [Chiostro del museo civico] [LEZIONE] – Consigliata prenotazione su Eventbrite dal 21 agosto “Cieli d’Europa, paesaggi stellari” Piero Bianucci (giornalista e divulgatore scientifico de La Stampa, Torino) dialoga con Fulvio Romano (collaboratore de La Stampa, Cuneo).



ore 18.30 [Birrovia] [TALK]

“Seconda classe: esplorazioni ferroviarie attraverso l’Europa”

dialogano: Luca Nizzoli Toetti (Fotografo e reporter, Milano) e Marco Carlone (Giornalista, Firenze).



ore 21.00 [Centro Cuneo Canoa] [LIVE]

Cristiano Godano Solo Live



domenica 3 settembre 2023



ore 06.52 [Parco Parri | Area skate] [LIVE]

Nicola Campanella in “Sinestesie“. Concerto di Marimba sola al sorgere del sole.



ore 10.00 > 13.00 [Passerella pedonale Vassallo] [HAPPENING]

Fred Cigno (Fotografo, Cuneo) e Stefano Marino (Musicista, Cuneo)

Interviene Francesca Barbero (Giornalista e Fotografa, Cuneo).

a seguire: Simone Donati (Fotografo, Collettivo Terra Project, Firenze) presenta il suo ultimo libro “Varco Appennino”.



ore 15.00 [Casa Del Quartiere Donatello] [LEZIONE]

“Esperienza d’indagine sul paesaggio” Marta Rabazo (Architetto del paesaggio docente del Master OPEN, Università Roma Tre, Roma) dialoga con Davide Curatola Soprana (Fotografo di architettura e paesaggio, Roma).



ore 17.00 [Rondò Dei Talenti | Spazio relazioni, Sala Grande] [LEZIONE] Consigliata prenotazione su Eventbrite dal 21 agosto

Mauro Varotto (Geografo, scrittore e docente dell’Università di Padova, Padova) presenta il suo libro “La montagna di mezzo” in dialoga con Nanni Villani e il pubblico di |Paesaggi|



ore 19.00 [Centro Cuneo Canoa] [TALK]

“Esplorare per costruire. Il viaggio lento dell’archeologia per creare ponti” Andrea Angelucci (Archeologo, artista e travel blogger, autore RAI, Roma) dialoga con Ilaria Blangetti (Giornalista e Presidente FormicaLab, Cuneo).

ore 21.00 [Spazio Varco] [READING]

Luca Nizzoli Toetti (Fotografo e reporter, Milano) presenta al pubblico lo spettacolo/reading “Quasi Europa”.



Ma non finisce qui. Gli appuntamenti di |Paesaggi| continuano:

9/10 settembre 2023

Wu-ming 2+ Around the Walk, Marco Saverio Loperfido, Tomaso Clavarino

in collaborazione con Festival Green Park, Parco Fluviale Cuneo (Associazione WSF Collective).



16/17 settembre 2023

Sabrina Ramacci (Artista Visuale, Roma) con il progetto/laboratorio ”Progetto Rami” in collaborazione con Festival Imaginé, Comune di Vernante (Associazione noau | Officina Culturale).