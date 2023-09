A Racconigi torna la manifestazione “Sport in Piazza”

Domenica 10 settembre in piazza IV Novembre a Racconigi (nei giardini della scuola elementare) è in programma dalle 14 alle 18:30 la manifestazione “Sport in Piazza”, che vedrà la partecipazione delle associazioni sportive del territorio.

Il pomeriggio inizierà con il concorso ''Prova anche tu...gioca con noi!'', che consentirà ai partecipanti di sperimentare diverse discipline sportive e di vincere ricchi premi, tra cui una bicicletta, nell’estrazione finale.

Nel corso dell’evento i referenti di ogni associazioni sportiva presente saliranno sul palco per presentare le attività della stagione 2023/2024. A partecipare saranno: Club Alpino Italiano, B.C. Gators, Karate Rembukan, E Fit, A.S.D. Racco 86, RS Volley Racconigi, A.S.D. Circolo Tennis, Boxe Racconigi, C.D.K.M., Shisei Aikido, A.S.D. Tania Dance, Atletica Racconigi, A.S.D. Euritmica, Pescatori Lago Verde, Atletico Racconigi.

“Si tratta di un appuntamento unico che consente alle associazioni sportive di farsi conoscere e presentare le proprie attività e ai cittadini di tutte le età di sperimentare diverse discipline sportive –commenta il consigliere con delega allo sport Andrea Pettiti- Come Amministrazione è nostra priorità promuovere la cultura del benessere e della salute attraverso lo sport e valorizzare tutte le associazioni sportive che, tramite il loro lavoro, incentivano l’aggregazione sociale e la cultura dell’impegno e del rispetto”.