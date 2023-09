A Venasca torna "C'è posto nel bosco" con la La Fabbrica Dei Suoni

Per la seconda edizione, dopo il successo di pubblico dello scorso anno, domenica 10 settembre l'Anello di Pluf a Venasca si animerà nuovamente con "C'è posto nel bosco", evento dedicato alle famiglie con bambini attraverso immersive passeggiate musicali in cui gli operatori de La Fabbrica Dei Suoni coinvolgeranno i partecipanti alla scoperta del folletto sarvanòt, delle creature fantastiche che vivono nelle Valli del Monviso e della colorata Bibò, la Biblioteca del Bosco!



Numerose le novità di questa edizione, fra cui: nuove attività musicali con gli operatori de La Fabbrica dei Suoni; letture animate presso la BiBò, la Biblioteca del Bosco inaugurata da Confcooperative a maggio 2023 nella casetta di Pluf; la presenza di accompagnatori naturalistici che guideranno i gruppi di partecipanti lungo le sei tappe del sentiero.



Le visite accompagnate si svolgeranno alle ore 10:00; 11:00; 14:00; 15:00. Il ritrovo è presso l’ala di Piazza Caduti, Venasca.

L’evento è gratuito, richiesta la prenotazione tramite moduli sul sito www.lafabbricadeisuoni.it (su cui sono reperibili anche tutte le informazioni relative alla manifestazione).

L’Anello di Pluf è lungo circa 5 km con 150 m di dislivello ed è consigliato per famiglie con bambini 4/10 anni. La durata è di 2 ore circa comprese le attività musicali.

Il sentiero non è predisposto per essere percorso con passeggini o carrozzine, se necessario attrezzarsi con marsupio o zaino porta bambino da trekking.

L’Anello di Pluf si inserisce nell’ambito del progetto “Venasca Outdoor”, rete di itinerari escursionistici e cicloturistici che si sviluppano tra le borgate di Venasca.

Sul sito www.venascaoutdoor.it, nella pagina relativa al sentiero di Pluf, è possibile visionare il videoracconto “C’è posto nel bosco”: fondamentale per affrontare le attività che si incontreranno lungo il percorso, protagonisti sono le creature fantastiche che vivono nei boschi ai piedi del Monviso e che durante le passeggiate musicali prenderanno vita lungo le sei tappe del sentiero.

Sulla medesima pagina è inoltre possibile consultare tutte le informazioni relative all'Anello, scaricare la mappa del sentiero e soprattutto approfondire i dettagli e le attività proposte nelle sei tappe, per prepararsi al meglio alle visite accompagnate ma anche per affrontare il sentiero in autonomia.

Per informazioni sull’evento è possibile consultare la segreteria della cooperativa La Fabbrica dei Suoni dal lunedì al venerdì in orario 8:30-14:30: tel. 0175 567840, info@lafabbricadeisuoni.it.