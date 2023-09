Al Museo della magia di Cherasco la sesta edizione di "Musica in festa"

Il Museo della magia in collaborazione con la Fondazione Mago Sales nel secondo weekend di settembre organizza la 6° edizione di “Museo in festa” con un programma naturalmente magico e di alto livello artistico.

L’associazione “Museo della Magia” il 25 aprile si è trasformata in una Fondazione (Fondazione Internazionale della Magia) in collaborazione con il progetto Masters of Magic di Walter Rolfo ed è diventata sede internazionale della FISM (Federazione Internazionale Società Magiche), soprattutto in occasione di grandi manifestazioni Internazionali: nel 2024 a Saint Vincent con Campionati Europei di Magia e nel 2025 a Torino con i Campionati Mondiali di Magia. Cherasco, sede del museo della magia, sarà al centro di queste manifestazioni.

Intanto con il secondo week Hand di settembre il museo festeggerà la sua 6° edizione di “MUSEO IN FESTA”.

IL PROGRAMMA

Sabato 09 settembre

Ore 15.00 Apertura Museo della Magia con visita guidata e possibilità di assistere alle dimostrazioni di magia nel teatro con nuovi allestimenti.

Prenotazione obbligatoria dal sito www.museodellamagia.it

Ore 18.30 Chiusura Museo della Magia.

Ore 21.00 piazza Belvedere: Spettacolo di magia con FRANCESCO MERAVIGLIA in "PIANETA MERAVIGLIA" (un mondo pieno di magia)

Francesco Meraviglia, al secolo Francesco Mugnai, si presenta con uno spettacolo ricco di humor e sorprese coinvolgenti

Domenica 10 settembre

Ore 9.30 Apertura Museo secondo orario festivo

Spettacoli no-stop come dimostrazione storica di magia con più prestigiatori

Ore 11.00 Santa Messa celebrata da don Silvio Mantelli nella chiesa di Sant’Agostino

Ore 15.00 Animazione nella via Cavour con artisti eccezionali.

Apertura Museo della Magia

Mattino dalle ore 9.30 alle 13.00

Pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30

Spettacoli e no-stop all’interno nel teatro e nel cortiletto.

Raccolta fondi per progetti di solidarietà della Fondazione Mago Sales

Per lo spettacolo di sabato sera: posti 400 - Ingresso legato a due estrazioni a premi. Costo del biglietto 15 € adulto – 12 € minore (dai 4 ai 10 anni)

Pagamento: Bonifico: IT58K0848746201000020102504 - MUSEO DELLA MAGIA – Causale: Museo in festa 2023

Contanti: Museo della magia Cherasco. Notificare il pagamento mail a eventi@museodellamagia.it Per ogni manifestazione (ingresso museo e spettacoli) Prenotazione obbligatoria inviando mail eventi@museodellamagia.it info: www.museodellamagia.it Tel 331 3137242

Se siete curiosi e non avete chiuso completamente le finestre ai sogni venite a Cherasco il 09 e l’10 settembre per immergervi in un mondo irreale, ma pur sempre possibile.

Tutti noi, in questo periodo di incertezze, abbiamo bisogno credere ai sogni perché, così, basta un gradino per raggiungere le stelle”. Inoltre, domenica. i visitatori del museo della magia potranno assistere alle nuove animazioni e allestimenti. Tutti voi sarete accompagnati dalla voce di Arturo Brachetti che vi porterà a vivere emozioni straordinarie con il racconto dei più grandi maghi della storia.