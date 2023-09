Petfestival 2023: per la prima volta in Italia i Campionati Europei di Dog Dance

Più di cento cani di diversa razza e taglia sono attesi a CremonaFiere da tutta Europa per sfidarsi a ritmo di musica nell’ambito dell’European Open Championship Dog Dancing FCI 2023, il campionato europeo di Dog Dance organizzato da FCI, ENCI, Gruppo Cinofilo Cremonese e CremonaFiere e in programma dal 12 al 15 ottobre. Un evento unico nel suo genere, divertente e coinvolgente, che arriva per la prima volta in Italia, proprio a Cremona, in occasione della decima edizione di Petsfestival, la manifestazione all-pet più grande d’Italia e per la quale c’è già grande attesa tra il pubblico.

La Dog Dance è uno sport cinofilo aperto a tutti i cani, il cui obiettivo è quello di insegnare al cane comportamenti controllati e collaborativi, in sintonia con il conduttore e da eseguire a tempo di musica. Due le categorie in cui si divide la disciplina, entrambe rappresentate agli europei di Cremona: il Freestyle, che prevede la creazione ed esecuzione libera e fantasiosa di una serie di figure e l’Heelwork To Music (HTM), disciplina più strutturata e soggetta a regole più rigide che richiede l’esecuzione di posizioni di condotta obbligate, il mantenimento di una distanza massima tra cane e padrone e un certo coordinamento nello svolgimento delle sequenze.

Le squadre in gara verranno valutate da una giuria internazionale di alto livello, formata da: R. Curtis (Regno Unito), B. Feldbauer (Germania), M. J. Saariluoma (Finlandia), M. Di Francesco (Italia) e W. Residori (Italia). La cerimonia di apertura ufficiale è prevista per giovedì 12 ottobre alle ore 18:00, da venerdì 13 i campionati saranno aperti al pubblico e le premiazioni finali dei vincitori si terranno domenica 15 ottobre a partire dalle ore 11:00.

"L'Ente nazionale della Cinofilia Italiana è particolarmente orgogliosa di ospitare per la prima volta in Italia i campionati europei Open Championship Dog Dancing, che sono stati assegnati dalla Federazione Cinologica Internazionale al nostro paese – commenta Andrea Rotanti, Presidente del Gruppo Cinofilo Cremonese -. Con la nostra competente delegazione del territorio di Cremona e provincia, il Gruppo Cinofilo Cremonese, stiamo lavorando affinché si realizzi un grande evento. Già sono molti i paesi che hanno aderito, fra i quali: Germania, Francia, Inghilterra, Danimarca, Belgio, Repubblica Ceca e Israele. Ogni nazione ha la sua squadra selezionata nel corso dell'anno, ci saranno delle preselezioni, delle semifinali e finali nell'arco dei quattro giorni di allenamenti e prove sotto l'occhio attento di una giuria di grande spessore internazionale. Ancora una volta il cane ci ricorda quanto il binomio uomo-animale sia la chiave vincente non soltanto nel divertimento ma anche nel sostegno e del supporto sociale.

Attraverso delle coreografie accompagnate dalla musica, si realizza il valore intrinseco della comunicazione fatta di sguardi addestramento e amore reciproco".

“Accogliamo con piacere e anche con un po’ di orgoglio l’European Open Championship Dog Dancing FCI 2023. L’inserimento di questo importante evento all’interno del PetsFestival è frutto della visione condivisa con il Consiglio d’amministrazione per ampliare il nostro calendario fieristico anche in nuovi settori. Il settore degli animali domestici ha un grande potenziale, lo dimostra l’andamento del mercato, ed è un nuovo ambito per Cremona– continua Roberto Biloni, Presidente di Cremonafiere -. La collaborazione con ENCI e Gruppo Cinofilo Cremonese, che ringrazio, è stata fondamentale per questo primo appuntamento che considero il primo passo per ulteriori sviluppi.”

I campionati europei di Dog Dance si svolgeranno nel padiglione 1 di CremonaFiere e saranno aperti al pubblico a partire già da venerdì 13 ottobre dalle 10 alle 18. Sabato 14 e Domenica 15, in occasione di Petsfestival, gli orari di apertura saranno 10 – 19.

In programma anche tanti altri eventi e spettacoli per il settore cani e per gli altri ambiti del mondo pet. Il programma eventi in continuo aggiornamento è già disponibile sul sito ufficiale di Petsfestival