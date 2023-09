Presentata ufficialmente la 94ª edizione della Mostra ortofrutticola "Città di Cuneo" di San Rocco Castagnaretta

Alla presenza del vicensindaco Luca Serale e presentata dal consigliere comunale Carlo Garavagno si è svolta ieri pomeriggio, giovedì 31 agosto, la conferenza stampa di presentazione della 94ª mostra Regionale Ortofrutticola di San Sereno che si svolgerà a San Rocco Castagnaretta di Cuneo dall’8 al 10 settembre.

“Come da ormai consolidata tradizione, nei giorni tra l’8 e il 10 settembre la Mostra di San Sereno tornerà ad animare e colorare il concentrico di San Rocco – ha detto il vicesindaco Serale – Quest’anno siamo particolarmente contenti perché le difficoltà per il settore sono state e sono tante. A partire dalle carenze idriche, gli eventi meteorologici avversi e l’aumento dei costi di materie prime e delle attrezzature.

Nonostante questo il Comune e le associazioni, insieme con gli agricoltori stessi, hanno fortemente voluto organizzare quella che sarà la 94ª edizione di una rassegna che non tramonta mai e che rappresenta la vetrina ortofrutticola del nostro territorio”.

“Confagricoltura rinnova anche quest’anno il suo sostegno alla Sagra di San Sereno – il commento del presidente di Confagricoltura Cuneo Enrico Allasia – che con questa mostra rappresenta una delle più antiche feste di origine agricola del Piemonte, con un forte legame con il territorio”.

Il presidente ha aggiunto: “Come sempre sarà l’occasione per mettere in evidenza le eccellenze orticole e frutticole locali, le cui produzioni in questi anni stanno soffrendo, soprattutto per l’emergenza idrica per la quale serve una strategia lungimirante ed una gestione sempre più accorta e razionale, insieme con politiche celeri e concrete a sostengo dell’accumulo”.

Le parole del direttore di CIA, Agricoltori Italiani, Igor Varrone: “La Mostra torna per regalare esplosione di colori, profumi e sapori dell’ortofrutta della Granda. Partecipiamo con una decina di produttori, in un 2023 fatto di luci ed ombre. Tante le preoccupazioni d’inizio anno per la mancanza d’acqua, per fortuna diminuite dopo le abbondanti piogge di maggio, ma resta la mancanza di una politica programmata di lunga visione nella gestione dell’acqua. Inoltre a preoccupare è il lievitare dei costi di produzione e di vendita: gli agricoltori stanno compiendo uno sforzo enorme”.