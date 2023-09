La Croce Rossa di Alba forma nuovi volontari: dal soccorso sanitario, all’inclusione sociale, alla protezione civile

Il prossimo 12 settembre a partire dalle 20.30, la sede albese della Croce Rossa Italiana, organizza un incontro pubblico per presentare il nuovo corso di formazione per aspiranti volontari, che partirà giovedì 14 settembre. L’incontro aperto a tutta la cittadinanza, anche solo per chi vuole avvicinarsi al mondo della Croce Rossa, si terrà nella sede di Alba in via Ognissanti, 30.

“Un’Italia che aiuta” è il motto della Croce Rossa Italiana e questo fanno i suoi volontari, impegnandosi quotidianamente al fianco delle persone su diversi fronti, dalla tutela e promozione della salute, all’inclusione sociale, dall’emergenza urgenza sanitaria, alla risposta alle emergenze di protezione civile, dai trasporti sanitari, alla cooperazione internazionale, alla formazione alla cittadinanza e soprattutto tenendo sempre al centro il benessere della persona.

“Il Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa o corso d’accesso è il primo passo per entrare in Croce Rossa Italiana – spiega Luigi Aloi, presidente del Comitato di Alba - qualunque attività si voglia fare, a qualunque componente si decida di appartenere, è d’obbligo aver partecipato e superato l’esame di questo corso. Tutti possono diventare volontari della Croce Rossa Italiana e al suo interno trovare un ambito in cui poter offrire il proprio contributo per il bene della comunità in cui si vive, basta avere un’età minima di 14 anni, l’idoneità psico-fisica, assumersi l’impegno di svolgere i servizi volontariamente e gratuitamente, non aver subito condanne, passate in giudicato, per reati comportanti la destituzione dai Pubblici Uffici; essere cittadino Italiano o di uno stato dell’UE purché stabilmente soggiornante in Italia.

Il corso si compone di 9 lezioni, due a settimana in orario serale, per permettere a tutti di partecipare. Terminato il corso si dovrà sostenere un esame. Ci tengo a sottolineare che i futuri volontari del comitato di Alba, potranno poi prestare servizio dando il loro contributo, secondo il loro domicilio di residenza, anche nelle nostre sedi territoriali di Albaretto della Torre, Montà, Monforte d’Alba, Monticello d’Alba o Neive.

C’è sempre bisogno dell’aiuto di tutti e noi cerchiamo persone che abbiamo voglia di mettersi in gioco per rispondere concretamente, in prima persona, ai bisogni del territorio”.

Per chi deciderà poi di sostenere il corso, diventando volontario e dedicando poi un poco del proprio tempo al prossimo e soprattutto alle persone più fragili, verranno fatte conoscere attraverso le lezioni, le attività principali svolte dalla Croce Rossa in ambito internazionale, nazionale e locale, i principi su cui si fonda la più grande associazione volontaristica del mondo, i suoi valori e la sua cultura, ma anche fatte acquisire le capacità di porre in essere le principali manovre salvavita.

Al corso si può iscrivere anche on line, registrandosi sul sito di Croce Rossa Italiana e specificando che si intende partecipare al corso aperto dal Comitato locale di Alba, a questo link: www.gaia.cri.it

Altrimenti di persona al termine della serata informativa e di presentazione stessa, che si terrà nella sede del Comitato locale di Alba della Croce Rossa Italiana, in via Ognissanti, 30 il prossimo 12 settembre 2023 alle ore 20.30.