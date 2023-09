Calcio, serie D: nuovo rinforzo tra i pali per l'A.C. Bra

Nuovo innesto per il Bra. Il club giallorosso ha definito l'accordo per il portiere Lorenzo Piras: nato a Carmagnola nel 2006. Fin qui, ha maturato un cammino interessante e di grande crescita nel settore giovanile della Juventus. Dopo l'approdo in Under 17 bianconera (passando per l'Under 15), ha raggiunto la formazione Primavera (U19).