Sci alpino, Bassino e Brignone in partenza: destinazione Argentina per gli allenamenti in vista della Coppa del mondo

Cominciano le trasferte sudamericane per le azzurre dello sci alpino. Ad aprire la strada saranno le ragazze del gruppo élite e polivalenti di Coppa del mondo che partiranno il 2 settembre per effettuare un mese di allenamento a Ushuaia, in Argentina, da dove rientreranno il prossimo 7 ottobre.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato sia Marta Bassino che Federica Brignone, assieme a Roberta Melesi e Laura Pirovano.

Sarà un periodo di allenamento intenso e determinante per farsi trovare pronti all’inizio della prossima stagione.

Lo staff tecnico sarà composto dai tecnici Daniele Simoncelli, Davide Brignone, Darwin Pozzi e Giuseppe Abruzzini oltre allo stesso dt Rulfi.

Partiranno invece il giorno successivo le atlete del gruppo Coppa del mondo gigante e slalom, per fare rientro in Italia sabato 30 settembre. Saranno sette le azzurre presenti: Lara Della Mea, ANita Gulli, Martina Peterlini, Elisa Platino, Marta Rossetti, Beatrice Sola e Asja Zenere.

Al completo anche il pool di tecnici federali con Roberto Lorenzi, Giancarlo Bergamelli, Paolo Bianchetti, Thierry Marguerettaz, Nicola Martini, Pascal Rizzi, Pietro Taricco e Fabio Motalli.