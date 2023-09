Giovedì 28 settembre la grande festa del volley: Cuneo Granda Volley e Cuneo Volley si presentano alla città

Una grande festa del volley cuneese. Ecco cosa sarà la giornata di giovedì 28 settembre, quando le società Cuneo Granda Volley e Cuneo Volley presenteranno, una di seguito all'altra, le loro squadre in vista della stagione 2023/2024 ormai alle porte.

Sarà l'ultima occasione per celebrare fuori dal campo giocatrici, giocatori, staff tecnici e dirigenti: dall'8 ottobre in campo femminile ed una settimana dopo per il maschile, inizieranno i rispettivi campionati: Cuneo Granda Volley sarà ancora una volta ai nastri di partenza del torneo più prestigioso del volley femminile, mentre la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo si presenta ai nastri di partenza della A2 maschile. E lo farà con un roster di tutto rispetto, in grado di tentare quella scalata alla Superlega che la giovane società biancoblu sogna dal giorno che è stata fondata.

A gioire di questa festa dello sport innanzitutto i tifosi: ogni domenica, da ottobre a maggio, al palasport di San Rocco Castagnaretta gli appassionati del volley cuneese potranno assistere ad un grande spettacolo. Non cosa da poco.

Prima, però, il tempo di godersi tutta d'un fiato la giornata di giovedì 28 settembre.

Che inizierà alle 18,45, luogo della scena il Pala Eventi del Paulaner Oktoberfest Cuneo, con ingresso libero. Qui si svolgerà la presentazione della stagione 2023/2024 della Cuneo Granda Volley. A pochi metri di distanza dal palazzetto in cui nel pomeriggio le gatte effettueranno un allenamento di tecnica, la grande famiglia biancorossa - dalle bambine del minivolley della Granda Volley Academy alle giocatrici della prima squadra, passando per gli staff tecnici e la dirigenza al gran completo -, si svelerà a tifosi, appassionati, stampa, sponsor e istituzioni. Come da tradizione, durante l'evento verrà presentata anche la nuova maglia da gioco, firmata Ninesquared per il quarto anno consecutivo.

A scaldare il cuore della città nel pomeriggio ci penseranno le formazioni del settore giovanile, che tra le 18 e le 18,30 sfileranno in centro in compagnia della nuova mascotte biancorossa, che si candida a diventare una presenza fissa nelle strade cittadine. A raccontare le ambizioni e i progetti di Cuneo Granda Volley dentro e fuori dal campo sul palco del Pala Eventi sarà l'ex pallavolista Rachele Sangiuliano, già campionessa del mondo nel 2002 e attualmente commentatrice sportiva per Sky Sport e Eurosport Discovery e speaker motivazionale. Al termine della presentazione sarà possibile cenare in un'area riservata del Paulaner Oktoberfest Cuneo in una serata che proporrà anche uno spettacolo pirotecnico pet friendly in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Cuneo (ore 22) e tanta musica con la band tributo agli 883 Max Mania e dj set.

Il tempo di prendere fiato e via di corsa nel centro storico cittadino, nel prestigioso teatro Toselli dove dalle 20.30 si terrà il vernissage di presentazione del Cuneo Volley. Altro evento in grande stile.

A presentare la serata sarà Eleonora Cottarelli, giornalista sportiva di Sky Sport e conduttrice di Sky Sport24; dal 2008 è la voce della pallavolo italiana per Sky e sue furono le telecronache nel 2012 alle Olimpiadi di Londra! Ad animare ulteriormente la serata, la presenza irriverente di Max Cavallari, attore, comico e cabarettista italiano (ex duo Fichi d’India) che alleggerirà la scaletta con dei monologhi in cui le risate sono garantite.