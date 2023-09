A Vicoforte in fase di definizione i dettagli per i servizi scolastici

Il Comune di Vicoforte sta definendo i dettagli del servizio prescolastico e del doposcuola delle scuole Vicesi, ai quali potranno aderire esclusivamente gli alunni che frequentano le scuole di Vicoforte; per il doposcuola sarà obbligatorio fruire anche del servizio mensa.

"Abbiamo impostato un modello di servizio pre-scolastico e del doposcuola che potesse soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e di coloro che frequentano le scuole Vicesi," - commentano gli assessori Barbara Nano e Daniela Tarò - requisito essenziale per potervi partecipare. I costi sono contenuti al minimo, tenendo conto della proposta pervenuta e degli oneri di gestione della mensa che sarà preparata dalle cuoche comunali, le stesse che preparano i pasti per i bambini della scuola dell’infanzia. Fa eccezione il martedì, giorno di rientro degli alunni della scuola primaria, dove il servizio mensa verrà gestito da una ditta esterna come in passato."

SERVIZIO PRESCOLASTICO

Interessa gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia che potranno fruirne dalle 7,15 alle 8, cioè l’inizio dell’orario scolastico.

DOPOSCUOLA

Interessa gli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola: dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio è fruibile per 5 giorni alla settimana o per meno giorni, ma la scelta deve essere effettuata al momento dell’iscrizione; sono previste riduzioni per i mesi di settembre e di giugno, oltre allo sconto per i fratelli/sorelle.

Il doposcuola inizierà al termine del rispettivo orario scolastico dei tre ordini di scuola e sarà comprensivo della mensa gestita direttamente dal Comune. Farà eccezione la mensa del martedì degli alunni della scuola primaria per i quali, avendo lezione anche nel primo pomeriggio ed essendo molto numerosi, sarà affidata a ditta esterna.

ASSISTENZA NELLA PRIMA SETTIMANA: 11-15 SETTEMBRE

Gli orari di uscita da scuola degli alunni dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono molto diversi tra loro ed il Comune, oltre a garantire il trasporto con scuolabus, assicura anche l’assistenza fino alle 14 oppure fino alle 18 (ovviamente con costi diversi).

GESTIONE DEI TRE SERVIZI

Le tre tipologie di servizio saranno gestite dal “Bosco delle scoperte” di Fabiola Dutto, presso i locali della scuola primaria. Sono già aperte le iscrizioni per consentire di modulare esattamente l’affidamento e la sua organizzazione che dovrà anche tenere conto della quantità di fruitori.

La coprogettazione, effettuata dopo l’avviso pubblico, è stata condotta dagli uffici comunali e dall’assessore all’istruzione Daniela Tarò e dall’assessore delle politiche sociali Barbara Nano.

TRASPORTO ALUNNI

Il servizio di trasporto alunni verrà gestito, come nel passato, predisponendo più giri effettuati con due scuolabus ed interesserà tutto il territorio comunale.

ISCRIZIONI

Per tutte le iscrizioni ai servizi suddetti occorre accedere al sito del Comune e compilare gli appositi moduli, possibilmente entro il 6 settembre, per consentire la loro puntuale organizzazione.

Le tariffe della mensa e del trasporto scolastico saranno definite prevedendo, di norma, abbonamenti mensili e sarà possibile richiedere riduzioni in base alla situazione familiare rappresentata dal reddito ISEE.

"Come avevamo detto sin dall’inizio del mandato, - osserva il sindaco Gian Pietro Gasco - vogliamo dedicare la massima attenzione alle esigenze delle famiglie Vicesi e delle scuole, anche per valorizzarne sempre di più la presenza e l’attività. Il progetto avviato consente ora di offrire un servizio scolastico a tempo pieno: dalle 7,15 del mattino alle 18 di sera, potenziando nel contempo il servizio di trasporto con scuolabus."