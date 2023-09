Adesivi sessisti, parla la radio che li ha realizzati: "Distribuiti a tarda ora. Ci scusiamo, non li useremo più"

Dopo la presa di posizione dell'amministrazione di Racconigi, del comitato festeggiamenti del Borgo Macra, ma anche del consigliere regionale Ivano Martinetti, arriva la nota di Radio Gran Paradiso, che nella serata di venerdì 25 agosto ha distribuito gli adesivi al centro di una denuncia pubblica di una madre.

"Credo che sia giusto segnalare un fatto grave - aveva dichiarato la madre al nostro giornale - perché è una testimonianza della società in cui viviamo. Sono la mamma di una ragazza che ha partecipato alla festa. Dopo due giorni ho visto che mia figlia non era serena e non voleva più uscire di casa. Aveva paura che girassero delle foto in cui lei aveva addosso delle scritte".

A seguito della serata era circolato un video dove si potevano notare gli adesivi distribuiti durante la festa. "Ammazzati"; "Sono una vacca"; "Rinchiudimi"; "Legami"; "Escile"; "Dammelo"; "Trombo", "Bagnata"; "Lo voglio duro"; "Ingoio tutto".



“Radio gran Paradiso (che opera dal 1976, senza aver mai suscitato polemiche) - scrive l'emittente organizzatrice della serata - si è sempre caratterizzata per essere la 'radio della gente' e ha sempre agito cercando di rispettare la sensibilità di tutti. Siamo dispiaciuti per il fatto che la distribuzione degli adesivi abbia suscitato polemiche e disagio, ciò che è la cosa più lontana dal nostro operare, da sempre volto all’intrattenimento e al divertimento della gente."

"Tali adesivi sono stati distribuiti a tarda ora, presumendo che non ci fossero più minori non accompagnati dai genitori - spiegano in una nota - Ci scusiamo per avere urtato la sensibilità di alcune persone."



"Per evitare ulteriori polemiche e per rispetto verso chi si è sentito turbato - conclude la comunicazione di Radio Gran Paradiso - non faremo più uso degli adesivi in questione, di cui abbiamo già rimosso foto e video sui nostri canali social."