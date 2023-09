Il Parco Alpi liguri protagonista del territorio, una tavola rotonda all’Expo di Pieve di Teco (foto e video)

Il Parco Alpi Liguri protagonista del territorio tra turismo e sviluppo sostenibile, presso il Teatro Salvini di Pieve di Teco, nell’abito della decima edizione dell’Expo della Valle Arroscia si è tenuto stamattina un convegno dal titolo “L’Europa che valorizza i territori , cooperazione transfrontaliera e sostegno finanziario ai piccoli Enti territoriali”.

Al centro dei lavori la presentazione della strategia complessiva del Parco le sue politiche e i progetti più significativi su cui da tempo si sta muovendo e che sta portando avanti per il prossimo futuro.

“ In vista della nuova programmazione di fondi di sviluppo regionali e comunitari – dice il presidente del Parco Alessandro Alessandri – in prospettiva di un ulteriore accrescimento del proprio ruolo, il Parco si candida a diventare protagonista del territorio quale promotore di uno sviluppo attento alla sensibilità, basato su un utilizzo consapevole delle sue risorse ”.

L’attenzione di Parco Alpi Liguri punta, infatti, sul territorio, con argomenti quali il turismo sostenibile, tecnologia indirizzata a un migliore utilizzo delle risorse naturali e il completamento di un circuito escursionistico e cicloturistico, in parte già realizzato con le Antiche Vie del Sale in Valle Arroscia e la progettazione del ripristino del Sentiero degli Alpini attualmente in corso , con due nuove direttrici per bike dal Monte Saccarello sull’Alta Via del Sale verso Triora-Monte Ceppo-Monte Bignone-Sanremo e verso Colle d’Oggia-crinale di Valloria-Imperia.