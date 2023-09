In partenza il 9° Raduno Alpini della Piana Cuneese a Cervere

Ricco e suggestivo il programma del 9° Raduno Alpini della Piana Cuneese, organizzato a Cervere dal Gruppo Alpini locale e dal Gruppo Alpini della Piana Cuneese, con il sostegno della Regione, della Fondazione e Cassa di Risparmio di Fossano e del Comune di Cervere.

Si comincia giovedì 7 settembre alle ore 21 in piazza San Sebastiano con la commedia 'Una domenica in famiglia' portata in scena dalla compagnia 'Gli improvvisati' di Grinzano.

Venerdì 8 settembre alle ore 19.30 alzabandiera presso il monumento ai Caduti in via C. Ansaldi e a seguire Festa Tricolore (con sorpresa) e Rancio Alpino presso i locali di piazza San Sebastiano.

Sabato 9 settembre presso i locali della Pro Loco in via IV Novembre incontro intitolato 'Ripensare la memoria storica attraverso il Piemontese Tourn”.

Il personaggio 'Il Sergente nella neve' di Mario Rigoni Stern appare fin dalle prime pagine del romanzo e viene descritto come “… era il più allegro di tutti, anche se aveva un po’ di paura. L’avevano mandato al nostro battaglione perché era rientrato in ritardo dalla licenza' e più avanti ' … in principio non si era trovato bene con noi ma poi sì e molto. Quando rientrava nella tana, dopo il suo turno di vedetta, gridava –Madamin c’al porta ‘na buta! –“.

Verrà ferito ad una mano, ma tornerà a baita e ritroverà il suo 'Sergentmagiù' verso la fine del racconto. Ma chi era Tourn? Da che provincia o paese del Piemonte arrivava?

Commenta il sindaco di Cervere, Corrado Marchisio:

“Questo appuntamento nasce per promuovere l'importanza della memoria e della ricerca storica, intese come valori da trasmettere soprattutto ai più giovani. Il tutto verrà perseguito illustrando le scoperte effettuate a proposito del libro "Il sergente nella neve" di Mario Rigoni Stern: uno dei personaggi principali di quella vicenda non aveva più volto né identità, ma la sua storia umana è invece il percorso perfetto per comprendere gli anni della seconda grande guerra. E noi lo abbiamo trovato. Abbiamo infatti dato un volto a "Tourn, il piemontese", coprotagonista di quello che è il principale libro sul dramma della ritirata dalla Russia: racconteremo la sua storia e, attraverso questa vicenda, spiegheremo cosa sia avvenuto in quegli anni. Saranno presenti decine di ragazzi ed il nostro auspicio è che questa storia possa diventare un'opportunità offerta a tutte le scuole locali affinché, attraverso questo racconto umano, si possa stimolare la conoscenza della storia nei ragazzi della nostra provincia”.

Prosegue il sindaco:

“L'iniziativa non finisce qui: agli istituti scolastici e alle biblioteche saranno donati 100 volumi del libro "Il sergente nella neve" da mettere a disposizione dei ragazzi in occasione della "Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini" (26 gennaio 2024): un obiettivo virtuoso e importante, per un messaggio che vuole arrivare dritto al cuore di quanti oggi non hanno più testimoni diretti di quel che è stato”.

Sempre sabato 8 settembre, alle ore 18 è previsto l’arrivo della Staffetta Alpina, partita da Savigliano alle 14.30. Tappe a Marene, Cappellazzo e Grinzano presso i monumenti ai caduti.

Alle ore 21 si prosegue con l’esibizione delle corali alpine Associazione Corale Santostefanese e ANA Cervere e festa in piazza.

Domenica ore 8.30 ammassamento agli impianti sportivi, colazione e partenza sfilata alle ore 9.45 con tappa alla Residenza Anziani.

Alle 10.45 in Piazza Umberto I i saluti istituzionali, seguiti da SS Messa e ammainabandiera.

Alle 13.00 Pranzo del 9° Raduno Alpini della Piana presso gli impianti sportivi di via IV Novembre, con prenotazione obbligatoria e costo di 30€.

Per informazioni:

Gruppo Alpini di Cervere 338 6149412

Alpini della Piana Cuneese 340 9272979