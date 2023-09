In foto Maria Teresa Rosso, protagonista al “Bardonecchia Summer Noir” con il sindaco e le autorità di Bardonecchia

Plauso del Caffè Letterario di Bra a Maria Teresa Rosso, protagonista al “Bardonecchia Summer Noir”.

Moglie dello scrittore albese Mauro Rivetti, con il “Il Dubbio”, ha vinto la selezione dei racconti al corso di scrittura promosso dalla “Edizioni del Capricorno”, curato dallo scrittore torinese Massimo Tallone e dal giornalista Giorgio Ballario, al quale aveva partecipato nello scorso mese di luglio.



Grande orgoglio per l'ambasciatore del Caffè Letterario Mauro Rivetti che continua il suo viaggio itinerante estivo, presenziando a vari festival letterari.



Pochi giorni fa ha portato il saluto del Caffè Letterario di Bra e della sua curatrice Silvia Gullino al Festival di letteratura noir “BARDONOIR 2023” di Bardonecchia.

Con l’occasione ha fatto il punto sullo stato di agibilità della nota città pedemontana, colpita dall’evento alluvionale avvenuto nella notte di 13 agosto, dove il Rio Frejus ha riversato un'ingente quantità di metri cubi di fango, devastando ogni elemento antropico incontrato sul suo cammino. Grazie alla determinazione della gente di Bardonecchia e dei numerosi volontari, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, dalle Forze dell’Ordine e all’impegno dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Chiara Rossetti, la situazione sta tornando alla normalità.



Come ha riferito Rivetti, araldo della Gullino, la volontà degli organizzatori della manifestazione culturale è stata un'opportunità per pubblicizzare la splendida località della provincia torinese con il suo tipico centro storico, i suoi sentieri e l’area sportiva di Campo Smith con i suoi impianti di risalita ed il bike park.



Una visita ci sta tutta.