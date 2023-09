Si è spenta la vigilessa Daniela Grosso di Pianfei: ha operato a San Michele e Mondovì

Si è spenta a 50 anni Daniela Grosso, attualmente vigilessa nella polizia Locale di Mondovì, per anni in servizio a San Michele. Originaria di Alassio, ma residente a Pianfei è mancata questa mattina dopo una breve malattia presso l’Hospice di Busca.

I funerali avranno luogo lunedì 4 settembre a Pianfei alle 10,30. Il rosario domani sera, domenica 3 settembre, alle ore 20,30 sempre a Pianfei.

"Siamo in molti a piangere Daniela - commenta su Facebook il sindaco di Pianfei Marco Turco - una persona preziosa, un’amica. Un riferimento importante per tantissime cose, per il nostro Comune è stata una collaboratrice preziosa, era sempre disponibile. Per l'asilo di Pianfei un’amministratrice veramente attiva ed attenta nella gestione della nostra struttura. Pianfei oggi è più povero e più grigio perché perde una persona solare, disponibile, sorridente e veramente brava. Un forte abbraccio giunga alla famiglia a cui siamo tutti molto vicini."