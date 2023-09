Spaccio e disagio in Piazza Boves, Radicali Cuneo: "Occorrono proposte concrete come la legalizzazione della cannabis"

“I disagi, anche importanti, non vanno mai oscurati o ignorati, ma anni di politiche sensazionalistiche e risposte semplicistiche e non risolutive si sono dimostrate solamente dannose, ed hanno finito con lo spostare i problemi anziché risolverli”. Lo dichiara in una nota Filippo Blengino, Segretario di Radicali Cuneo “G. Donadei”.

“C’era chi invocava addirittura l’esercito per eliminare il degrado nel quadrilatero della stazione - continua il radicale - . Oggi il fenomeno di spaccio si è parzialmente spostato in Piazza Boves, ma le risposte delle istituzioni continuano ad essere le medesime. Bisogna comprendere che fenomeni di spaccio di sostanze e la circolazione di droghe pesanti come il crack non si sono fermati nemmeno con una delle normative più proibizioniste al mondo, come quella italiana. Noi continuiamo a ritenere che sia fondamentale andare oltre le giuste denunce e analisi ed arrivare, finalmente, a delle proposte concrete. Insieme a +Europa abbiamo presentato recentemente il dossier ‘CuneoAntipro’ con il quale abbiamo avanzato alcune soluzioni mai considerate ma che, altrove, sono risultate efficaci. Dalla legalizzazione della cannabis come strumento per eliminare la connessione tra consumatori e spacciatori, che non di rado propongono altri tipi di sostanze, fino a politiche di riduzione del danno. Ma è più facile proporre soluzioni inattuabili e controproducenti, per poi farle cadere nel dimenticatoio – conclude Blengino”.