Su il sipario per la 76ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo: tre giorni di appuntamenti e incontri [FOTO]

Partecipato taglio del nastro, stamattina sabato 2 settembre al Foro Boario. Si è aperta nella vivacità del primo giorno di fiera la 76ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, 15ª edizione nazionale.

Il parterre istituzionale e associativo ha sottolineato caratteristiche tradizionali della rassegna di fine estate saluzzese, che punta alla innovazione meccanica del settore, mettendo in campo nuove sfide di crescita.

Presente il presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo.

E’ l’ultima inaugurazione della Meccanica del sindaco Mauro Calderoni a fine mandato, come del Cda della Fondazione Bertoni, ente organizzatore della storica manifestazione, i cui appuntamenti si incrociano con il calendario della Festa patronale di San Chiaffredo. E’ aperta fino a lunedì 4 settembre.

Sono 550 gli stand espositivi su un’area espositiva di 40mila metri quadrati e tra le sfide l’accoglienza di nuove aziende.

Dei quasi 10 anni di mandato in riferimento al settore agricolo, il primo cittadino ha ricordato i risultati della collaborazione ampia di territorio promossa da Saluzzo, diventata un modello per il Governo e per amministrazioni di colore diverso. Dal progetto dell’accoglienza diffusa, alla creazione del Distretto del cibo della frutta, all’ingresso del Polo del legno della fiera della Meccanica Agricola,presente anche quest'anno.

Negli interventi di Carlotta Giordano, presidente Fondazione Bertoni, Luca Robaldo ( presidente della Granda), Paolo Demarchi consigliere regionale, Giacomo Ballari presidente Fondazione Agrion, Enrico Nada presidente Coldiretti Cuneo, Enrico Allasia di Confagricoltura, Roberto Colombero presidente Uncem Piemonte, Gabriele Carenini presidente CIA Agricoltore Piemonte, Luca Crosetto di Confartigianato Cuneo ed Elia Dalmasso presidente Ara Piemonte, sottolineate le valenze della manifestazione, una centralità del settore, le sfide da affrontare: dal clima all’innovazione meccanica, annunciate nuove sinergie e progetti.

L’edizione 2023 vede anche quest’anno l’appuntamento con la Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana alla sua 50° edizione e con la 18° Junior Show regionale che si svolge in contemporanea. Numerosi gli incontri.

Il programma

Il programma continua oggi sabato 2 settembre alle 18 ( al Foro Boario) con il laboratorio Food Experience “Aspettando il Festival della Cucina Popolare Alpina”,

Alle 21 in piazza Montebello avrà luogo l’incontro con il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi sul tema “Appunti per un mondo nuovo”, evento collaterale a cura di Attraverso Festival e Green Community Terre del Monviso (prevendite: www.mailticket.it; info: 3357250603, info@attraversofestival.it).

Domenica 3 settembre nell’area Polo Legno Monviso alle 9 ritorna il Triathlon del Boscaiolo, organizzato dall’Associazione Amici Boscaioli d’Italia.

Alle 10.30 il Capitano dell’Aeronautica Militare Paolo Sottocorona, in collaborazione con Datameteo Educational ODV, sarà protagonista del convegno “L’agricoltura tra eventi meteo estremi e transizione green”.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, si svolgeranno le finali della categoria Manze e Giovenche della 50a Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana e del 18° Junior Show regionale, due iniziative targate Ara Piemonte.

Lunedì 4 settembre, tradizionale Fiera di San Chiaffredo per tutto il giorno nelle vie della città.

Al Foro Boario nell’ambito della Meccanica Agricola a partire dalle 8.30 si svolgeranno le finali della categoria Vacche, seguite alle 12 dalle premiazioni della 50a Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana e del 18° Junior Show regionale.

Alle 10.30 l’Uncem metterà in scena il dialogo “Modelli di sviluppo delle filiere forestali tra crisi climatica e nuovi cluster”, con gli interventi di addetti ai lavori ed esperti in materia.

Alle 21, a mostra ormai conclusa, presso il cinema teatro “Magda Olivero” di via Palazzo di Città, avrà luogo la proiezione del docu-film “Nel Bosco”, a cura di Walde srl in collaborazione con il Polo Legno Monviso.

Si tratta del primo appuntamento della mostra “Nel Bosco” del Polo Legno Monviso, esposizione interattiva animata da eventi collaterali, tutti ad ingresso gratuito, la cui inaugurazione si terrà venerdì 8 settembre alle ore 18 nelle sale de “Il Quartiere”.

A curare l’organizzazione della Fiera della Meccanica Agricola sono la Fondazione Amleto Bertoni e la Città di Saluzzo, in collaborazione con le aziende meccaniche Supertino, Vaudagna e Olimac. Per ulteriori informazioni, telefonare allo 0175/43527, scrivere a info@fondazionebertoni.it o seguire i canali social ufficiali dell’evento