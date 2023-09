Triathlon del Boscaiolo, Paolo Sottocorona e Mostra Regonale Bovini di Razza Frisona Italiana protagonisti domenica alla Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo

3 settembre, per la Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo 2023, nell’area Polo Legno Monviso presso il Foro Boario di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16) alle 9 ritorna il Triathlon del Boscaiolo, organizzato dall’Associazione Amici Boscaioli d’Italia. Alle 10.30 il Capitano dell’Aeronautica Militare Paolo Sottocorona, in collaborazione con Datameteo Educational ODV, sarà protagonista del convegno “L’agricoltura tra eventi meteo estremi e transizione green”. L’incontro sarà moderato da Alberto Dellacroce della Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice dell’evento, e sul palco sarà presente anche Paolo Caraccio di Datameteo Educational. Sarà mostrato il video girato ad aprile con le attività dell'associazione Datameteo e si partirà dal commento della schermata con i dati meteo. L’intervento di Sottocorona verterà sull'importanza di questi ultimi per capire i fenomeni meteorologici, sul cambiamento climatico e sulla transizione green per il risparmio dell’acqua e la produzione di energia rinnovabile. Rispetto alla realtà territoriale locale, inoltre, verrà analizzato il bollettino idrogeologico settimanale di Arpa Piemonte. Il pubblico potrà intervenire con commenti e domande.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, si svolgeranno le finali della categoria Manze e Giovenche della 50ª Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana e del 18° Junior Show regionale, due iniziative targate Ara Piemonte.