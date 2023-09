Comprano un po' di hashish prima di prendere il treno per Riccione: fermati ad Asti tre minorenni del Cuneese

Ieri mattina, agenti della Squadra Volanti della Questura, operanti nell’ambito dei servizi di controllo predisposti in occasione del Palio, hanno notato in piazza Marconi tre ragazzi che, non appena li hanno visti, hanno affrettato il passo in direzione via Cavour.

Fermati e controllati, i giovani hanno spontaneamente consegnato agli agenti tre piccoli involucri di cellophane, risultati contenenti un totale di circa 7 grammi di hashish. I tre – studenti residenti nel cuneese di età compresa tra i 16 e i 17 anni, in procinto di prendere un treno in direzione Riccione, per una breve vacanza pre inizio anno scolastico – hanno raccontato agli agenti di aver comprato il 'fumo' nei pressi della stazione, per “rilassarsi e divertirsi di più”.

Affidati ai genitori, sono stati segnalati alla Prefettura quali assunto di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata ovviamente posta sotto sequestro.

“La Polizia di Stato – ricorda il questore di Asti Marina Di Donato – è da sempre impegnata in progetti di legalità, in sinergia con gli Istituti Scolastici e altri partner istituzionali, che vadano a sensibilizzare i giovani sul tema del consumo di sostanze stupefacenti e che ne aumentino la loro consapevolezza circa i rischi e gli effetti dell'uso e abuso".