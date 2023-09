Cuneo, al Rondò dei Talenti domenica c'è l'appuntamento con "Amici BAU BAU!"

Domenica 3 settembre e 1 ottobre, dalle 16 alle 18, appuntamento con il laboratorio “Amici BAU BAU!” organizzato al Rondò dei Talenti in via Luigi Gallo, 1 a Cuneo, nell’ambito del Bando Spazi Bianchi promosso dalla Fondazione CRC.

Cristina Giordana, accompagnata dai suoi amici barboncini, guiderà le famiglie alla scoperta su come ci si avvicina e ci si rapporta ad un cane, di come lo si fa giocare, della costruzione di un rapporto di fiducia e di come lo si deve gestire anche nei momenti più difficili.

Il veterinario Andrea Imbimbo illustrerà alcune semplici regole per stabilire una corretta relazione tra cani e bambini e spiegherà il ruolo fondamentale dei genitori per stabilire regole di base e trasferire al bambino la consapevolezza e la sensibilità necessarie a vivere in modo autonomo e sereno l’amicizia con il cane di casa.