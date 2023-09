Profondo Umano: al via il festival culturale albese [FOTO]

Ieri, venerdì 1° settembre, nella Sala Consiliare Teodoro Bubbio del Palazzo Comunale di Alba, si è svolta la conferenza stampa - introdotta da Francesco Cordero, responsabile organizzativo - di presentazione della terza edizione del festival culturale "Profondo Umano". Quest'anno, il tema "Identità - Fragili vasi d'argilla" darà vita a eventi dall'1 al 29 settembre 2023.

Il festival si avvale della collaborazione di un team di giovani composto da Francesco Zabaldano, Francesco Occhetto, Ester Marello e Agata Scarsi, coordinati dal presidente dell'associazione Corale Intonando, Francesco Cordero.

Francesco Zabaldano ha introdotto il programma sottolineando che l’intento dell’evento non è dare risposte, bensì aiutare a porsi delle domande, per scendere in profondità nelle proprie coscienze.

Gli appuntamenti sono stati poi presentati nel dettaglio da Francesco Occhetto, che parlando della mostra d’arte di Giancarlo Giordano ha evidenziato quanto la bellezza possa essere il mezzo per arrivare a un percorso interiore profondo.

La conferenza si è conclusa con l’augurio del sindaco della Città di Alba, Carlo Bo, che anche la prossima Amministrazione possa continuare a portare avanti questo ambizioso progetto culturale che continua a dare grandi soddisfazioni.

"Neurocromie - Ai confini del sé perduto"

Subito dopo la conferenza, a Palazzo Banca d'Alba in via Cavour, è stata inaugurata la mostra "Neurocromie - Ai confini del sé perduto" di Giancarlo Giordano, curata da Anna Cavallera. A impreziosire ulteriormente il momento, la voce e la musica di Simona Colonna.

Giancarlo Giordano, che ha sperimentato la sofferenza come operatore sanitario nell’ospedale psichiatrico di Racconigi, esprime le emozioni e le sfide dell'identità umana attraverso le sue opere artistiche, che comunicano in modo coinvolgente. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 19 settembre, con orari di visita il martedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.30, e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.

“L’identità si trova di fronte a un mare immenso, in cui è molto facile perdere la rotta: tante le correnti percorribili, innumerevoli i venti che soffiano burrasca da tutte le direzioni, apparentemente pochi i fari a guidare verso riva… Ecco l’obiettivo: essere una bussola, per provare a segnare le vie da percorrere insieme”.

Il primo appuntamento con Profondo Umano si terrà al Teatro sociale G. Busca mercoledì 13 settembre alle 21.00 e vedrà protagonista il professor Franco Berrino in una appassionante lectio dal titolo “Il cibo dell’uomo - Non di solo pane vive…”

Il secondo appuntamento sarà mercoledì 20 settembre con “Profetiche resistenze. Donne d’oggi e chiese”, nel dialogo tra la pastora valdese Maria Bonafede e la teologa Marinella Perroni, presso il Santuario della Natività di Maria SS. a Mussotto d’Alba, alle ore 21.00.

Si prosegue con un dialogo con la scrittrice Barbara Alberti in “Ridateci la faccia! Manifesto per un’identità sovversiva”, venerdì 22 settembre alle ore 21.00, in Sala Beppe Fenoglio.

Emanuele Galletto e Luciano Fico esploreranno l’identità nelle sue molte declinazioni nel laboratorio che si terrà presso il Santuario della Natività di Maria SS. a Mussotto d’Alba. L’appuntamento con “Conoscersi in gioco” è per sabato 23 settembre. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a: info@intonando.com.

Dal racconto di Jean Giono il reading musicale “L’uomo che piantava gli alberi”, con Paolo Tibaldi, i musicisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Antonello Mazzucco, Ercole Ceretta, Gabriele Amaru, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba. Lo spettacolo andrà in scena martedì 26 settembre, alle ore 10.00, al Teatro sociale G. Busca ed è riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sempre martedì 26 settembre la lectio con il professor Stefano Mancuso, “Nel mondo dello stupore. La natura e i suoi macrocosmi” presso la Tenuta Monsordo Bernardina delle Cantine Ceretto, alle ore 21.00. L’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria a: info@intonando.com.

Il festival si concluderà con “Lingue di terra. Narrazione sulla civiltà piemontese”, con Paolo Tibaldi e Pippo Bessone. Lo spettacolo teatrale, realizzato con il sostegno di Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba, andrà in scena venerdì 29 settembre, alle ore 21.00, nel Teatro sociale G. Busca.

Fuori Festival

Due appuntamenti fuori festival quest’anno: il primo il 15 settembre, alle ore 21.00, nella chiesa della Trasfigurazione a Mussotto d’Alba. “Arcabas, un uomo, un artista”: dialogo a due voci con don Emilio Brozzoni e Rosella Ferrari e per finire il 4 ottobre, alle ore 21.00, nel Santuario della Natività di Maria SS a Mussotto d’Alba con “L’opportunità di essere altro”, dialogo con Olga Gambari. Entrambi gli eventi sono gratuiti e senza obbligo di prenotazione.

Le camminate

Affiancheranno gli incontri del festival le camminate del ciclo “Le vie del risveglio”: tre in totale, la prima all’alba, poi al tramonto e infine in notturna. Il primo appuntamento “Sia Luce - meditazione sulla rinascita”, il 14 settembre, con la partecipazione musicale di Luciano Fava, con ritrovo e partenza in piazza San Pietro a Piobesi d’Alba alle ore 5.30.

Seguirà “L’oro meridiano - meditazione sulla provvisorietà”, con ritrovo e partenza alle 18.30 da Casa Natura a Canale. Si concluderà il ciclo il 27 settembre, con la camminata notturna “Il buio illuminato - meditazione sul mistero”, accompagnata dalla musica a cura di Gianluca Allocco e Marco Allocco. Ritrovo e partenza da Montaldo Roero alle ore 21.00.

Le camminate, tutte a cura di Ettore Chiavassa, sono su prenotazione scrivendo a: info@intonando.com.

La passeggiata letteraria “Camminare il piemontese” organizzata dall’associazione La Morra - eventi e turismo e da Paesi Tuoi - libri arte turismo, è in programma per il 23 settembre, alle ore 15.30, con partenza da piazza Martiri a La Morra. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria, scrivendo a: info@lamorraturismo.it o telefonando allo 0173/500344.

Pillole on-line

Sul canale YouTube Profondo Umano sarà possibile vedere:

“Identità: costruzione o scoperta?” con Noemi Beccaria - giovedì 14 settembre;

“Gli occhi degli altri: specchi profondi dell’io” con Agata Scarsi, domenica 17 settembre;

“…Fondata sul lavoro - Vie di fuga dalle gabbie d’identità” con Francesco Zabaldano, giovedì 21 settembre;

“Coscienti di chi siamo” con Ester Marello, domenica 24 settembre;

“Il mare ritrovato - per una prospettiva mistico-poetica dell’identità” con Francesco Occhetto, giovedì 28 settembre.

Tutto il programma completo è scaricabile dal sito www.profondoumano.it

È in corso la prevendita biglietti (10 euro ciascuno) per gli incontri presso la Libreria San Paolo, la Cooperativa Libraria La Torre e la Libreria Milton di Alba.

Il festival è patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo e dalla Città di Alba e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Alba, Fondazione CRC, Diocesi di Alba, Banca d’Alba, Consulta volontariato Alba, Ceretto, Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba, associazione La Morra eventi e turismo, Ottica People, Dacasto Gran Pasticceria, Pio Cesare, libreria Paesi Tuoi e Stampatello.