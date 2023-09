La Langa e Cortemilia stimolano la generosità

E' frutto di un'idea di un gruppo di amici celebrare il primo compleanno della seconda vita di Marco (nome di fantasia), il primo compleanno dopo il trapianto di cuore, alzando con Lui un calice di alta Langa e nel farlo con un sorriso stimolare una riflessione alla donazione di organi, tessuti e cellule" con un grazie ad AIDO Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo Comunale di Bra per l'azione svolta sul territorio per portare una speranza agli oltre 9000 pazienti in lista d'attesa per un trapianto".

"Da tempo cerchiamo nella zona terra di Langa e Roero, ma su tutta la "Granda", di portare informazione e cultura al "dono" ed è davvero bella ed originale questa iniziativa che arriva da Cortemilia da un gruppo di "giovani nel cuore e nell'anima" che hanno voluto metter in campo per festeggiare un amico che potevano perdere e che proprio grazie al trapianto è ritornato a vivere" - afferma visibilmente compiaciuto Gianfranco Vergnano dirigente di AIDO che aggiunge - "Alzar i calici con una "bolla di Alta Langa" e farlo con un sorriso ricco di una speranza ritrovata e rinata è il modo più bello per festeggiare la vita per un appuntamento destinato a diventare tradizionale a significare l'importanza di un argomento prezioso e fondamentale per la comunità tutta".