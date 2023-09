Cuneo Granda Volley: in arrivo i primi test a meno di un mese dal via del campionato

Dopo i quattro giorni di riposo a cavallo tra fine agosto e inizio settembre lunedì 4 la Cuneo Granda Volley torna in palestra per iniziare un nuovo periodo di lavoro che proporrà anche i primi test.

Si parte con una seduta mattutina in piscina, dal pomeriggio e nei giorni successivi tanta tecnica e sedute di pesi. Sabato 9, nel primo giorno della campagna abbonamenti della quale a breve verranno svelati tutti i dettagli, alle 18 al palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta arriverà la Reale Mutua Fenera Chieri per il primo allenamento congiunto stagionale.

Martedì 12 alle 17 la trasferta a Villafranca Piemonte per un'anteprima del debutto in campionato con la sfida alla Wash4Green Pinerolo, giovedì 14 ancora un derby, questa volta tra le mura amiche: avversaria la LPM BAM Mondovì (ore 18,15).

Nella mattina di venerdì 15 gli ultimi allenamenti prima del «rompete le righe»; martedì 19 settembre la ripresa della preparazione.In questo terzo blocco di lavoro il gruppo biancorosso prenderà sempre più forma grazie a un tris di new entry.

La vice campionessa del mondo Under 21 Anna Adelusi sarà in palestra da martedì 5, mentre Anna Haak e Amandha Sylves, reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali ai Campionati Europei, saranno al lavoro rispettivamente da giovedì 7 e da lunedì 11 settembre. Lo staff tecnico biancorosso potrà dunque contare su un organico quasi al completo, con le sole assenze di Lena Stigrot, che disputerà con la Germania il torneo preolimpico in Polonia dal 16 al 24 settembre, e Anna Hall, impegnata con la Nazionale statunitense.

FABIO GENRE, ASSISTENTE ALLENATORE E SCOUTMAN CUNEO GRANDA VOLLEY

«Dopo il secondo periodo di allenamento, in cui abbiamo introdotto i primi elementi di tattica e i primi sei contro sei, da lunedì 4 inizieremo a lavorare molto sull'affinità e sull'intesa all'interno del gruppo squadra con lavori sintetici e globali. Gli allenamenti congiunti delle prossime settimane saranno molto utili per mettere ordine nel gioco sotto il profilo tecnico e tattico e ci permetteranno di capire su quali aspetti dovremo lavorare di più in vista del debutto in campionato. Cercheremo di inserire subito nei nostri meccanismi le giocatrici reduci dagli impegni con le Nazionali nell'ottica di trovare quanto prima una nostra identità di squadra»



Programma allenamenti Cuneo Granda Volley lunedì 4 settembre - lunedì 18 settembre

Lunedì 4 ore 10 piscina, ore 15,15-17,45 tecnica

Martedì 5 ore 9 pesi, ore 15,15-17,45 tecnica

Mercoledì 6 ore 14,15-17 tecnica

Giovedì 7 ore 9 pesi, ore 15,15-17,45 tecnica

Venerdì 8 ore 14,15-17 tecnica

Sabato 9 ore 9,30-11 tecnica, ore 18 allenamento congiunto vs Reale Mutua Fenera Chieri (palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta, Cuneo)

Domenica 10 ore 9 pesi

Lunedì 11 ore 14-17 tecnica

Martedì 12 ore 9,30-11 tecnica, ore 17 allenamento congiunto vs Wash4Green Pinerolo (Pala Bus Company, Villafranca Piemonte)

Mercoledì 13 ore 9 pesi, ore 16,15-18,45 tecnica

Giovedì 14 ore 18,15 allenamento congiunto vs LPM BAM Mondovì (palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta, Cuneo)

Venerdì 15 ore 9 tecnica e pesiSabato 16 riposo

Domenica 17 riposo

Lunedì 18 riposo