Racconigi Cycling Team: Alessia Sgrisleri sfiora la top five nella prova d'apertura del "Giro della Lunigiana"

Si chiude con una ‘top ten’ per il Racconigi Cycling Team la seconda edizione del “Giro della Lunigiana”, challenge riservata alla categoria donne junior organizzata sulle strade della Liguria.

La talentuosa piacentina Alessia Sgrisleri, già grande protagonista alla recente “Giornata Rosa di Noventa di Piave - Giro dei Due Comuni - Memorial Chiara Pierobon”, ha colto la sesta piazza nella prova inaugurale della due giorni ligure, andata in scena nei pressi della località di Gattorna di Moconesi, in provincia di Genova.

La portacolori del Racconigi Cycling Team, diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo e ben supportata dalle compagne di squadra, si è giocata in volata il successo finale, sfiorando la ‘top five’ assoluta.

Le atlete in gara si sono sfidate sulla distanza di 57,7 chilometri prevalentemente pianeggianti, con tre G.P.M. collocati in località Rivarola, che non hanno creato grossi problemi alle atlete più veloci del gruppo.

ORDINE D’ARRIVO PRIMA PROVA “GIRO DELLA LUNIGIANA” GATTORNA GATTORNA:

1) Grassi Vittoria (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) Km 57,7 in 1h22’05” alla media di 42,177 Km/h

2) Baima Anita (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

3) Tottolo Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

4) Temperoni Beatrice (CC Canturino 1902 ASD)

5) Dalbosco Lara (Team Gauss)

6) Sgrisleri Alessia (Racconigi Cycling Team)

7) Rizzo Vittoria (Mista 1)

8) Ongarato Livielle (Mista 2)

9) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service)

10) Zanzi Valentina (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)