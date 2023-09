Quell'indebito prelievo dalla carta di credito dopo il rifornimento alla pompa di benzina

Riceviamo e pubblichiamo.



***



Gentile direttore,

nella mattinata dello scorso mercoledì, 30 agosto, mi recavo presso un noto distributore in Cuneo per rifornire il mio scooter con 10 euro di benzina. Alla pompa ho effettuato il pagamento con carta di credito.



Nel pomeriggio dovendo fare un prelievo bancario, mi accorgevo che dal conto mancavano 100 euro!



Non avendo fatto nel frattempo altri pagamenti con carta o il bancomat e allarmato per l'evidente ammanco, mi recavo presso il personale del distributore per chiedere spiegazioni.



Lo stesso mi rispondeva che spesso accade venga effettuato un pre-addebitamento sul rifornimento da parte del circuito bancario e che loro, oltre ad avere esposto sull'erogatore un documento dove si paventa l'eventualità, non ne sono responsabili, consigliandomi infine di rivolgermi alla banca per delucidazioni.



Recatomi presso banca Poste, il responsabile mi diceva con tono irritato che il problema era da risolvere con il fornitore di benzina e la prossima volta magari andassi a rifornirmi con il contante... (!).



Riguardo i tempi di riaccredito, da entrambi, distributore e banca, mi indicavano diversi giorni di attesa.



La cifra di 90 euro (100-10) mi è poi stata riaccreditata nella mattinata di venerdì 1° settembre, guardandosi bene di evidenziare sull'estratto conto il temporaneo ammanco (48 ore).



Come ci si deve comportare davanti a un evidente indebita appropriazione, che oltretutto può mettere in difficoltà chi, dovendo fare altre spese, rimane con poco denaro sul conto a sua insaputa?



Siamo davvero in balia dei capricci delle banche? Quale potere mettiamo loro in mano un domani eliminassero il contante?



Lettera firmata,

Cuneo