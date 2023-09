Borgo San Dalmazzo piange Chiara Oggero: "Di lei ci rimangono forza, dignità e coraggio. E le sue opere bellissime"

In lutto la comunità di Borgo San Dalmazzo per la scomparsa di Chiara Oggero, artista ben conosciuta nella cintura cuneese.



Chiara aveva 45 anni e lavorava proprio a Borgo in via Roma nel negozio “Chiara creazioni”, dedicato alla realizzazione di pitture murali e decorazioni pittoriche. La sindaca Roberta Robbione la ricorda come una delle anime dei commercianti di via Roma, sempre attiva nella collaborazione con l’amministrazione specie per le manifestazioni e gli eventi estivi: “Molto conosciuta e apprezzata per le sue pitture, dipingeva scorci della città molto belli e apprezzati anche dai turisti. Nello scorso novembre aveva dipinto una panchina dedicata alle donne vittima di violenza”.



“Di lei alla città rimane, nel concreto, questo ricordo – prosegue la sindaca - . Ma anche la forza, la dignità e il coraggio che ha dimostrato fino alla fine, credendo di poterla sconfiggere ancora una volta questa maledetta malattia”.



Lascia il papà Riccardo, i figli Matteo e Nicole con il papà Danilo, la suocera Domenica, i cognati Roberto e Ivana e le nipoti Sara e Ilaria. Il funerale si terrà nella parrocchiale di Borgo martedì 5 settembre alle 10.30; la salma verrà poi accompagnata a Magliano Alpi per la creazione.