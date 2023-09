Colpita da malore durante una gita di "Bicingiro": scomparsa 67enne di Dronero

Non c’è stato modo di salvare Marilena Donadio, dronerese, bancaria in pensione di 67 anni ed ex presidente della cooperativa “Monviso” di Cuneo, scomparsa nella mattinata di oggi (domenica 3 settembre) a causa di un infarto.



La donna si trovava impegnata con amici in un’escursione in bicicletta in valle Gesso, e ha perso i sensi nella zona di Entracque. Subito soccorsa – sia da un medico del gruppo che dall’emergenza sanitaria - , è stato impossibile rianimarla. Sul posto anche il soccorso alpino e speleologico piemontese.



La vittima lavorava a Cuneo. Il corpo è stato composto nella camera mortuaria di Entracque: a gennaio, aveva perso il fratello Valter, presidente del circolo “Gli amici di San Nicolao”.