Giornata conclusiva dell’Expo Valle Arroscia, Lupi: “Un successo che suggella i rapporti col Piemonte, ora la Armo-Cantarana” [VIDEO]

Giornata conclusiva della decima edizione dell’Expo Valle Arroscia, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi traccia un primo bilancio della manifestazione: “Come cofondatori di questo grande evento promozionale che ormai ha raggiunto i 10 anni, siamo profondamente contenti sia per il successo che per la firma del Patto di amicizia tra il comune piemontese di Ceva e Pieve di Teco”.

”.In mattinata si è anche rinnovato il gemellaggio tra il Comune della valle Arroscia e quello francese di Bagnols-en-Forêt.”, conclude il sindaco di PieveAlla giornata erano presenti anche il vicepresidente della Regione Liguria, l’assessore regionalee il presidente del Parco delle Alpi liguri