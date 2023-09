Grinzane Cavour in festa per il taglio del nastro della scuola materna. Costo: un milione di euro

Giornata di festa a Grinzane Cavour, dove in frazione Gallo è stata inaugurata la scuola materna, dopo due anni di lavoro ed una spesa di un milione di euro.



“La grande e sentita partecipazione della comunità - ha sottolineato Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale durante il taglio del nastro - dimostra quanto era attesa questa struttura. Complimenti all’amministrazione comunale ed è anche umanamente bello vedere un sindaco come Gianfranco Garau, che si emoziona durante l’inaugurazione. A dimostrazione che gli amministratori, soprattutto nei piccoli centri lavorano con capacità e attenzione, ma anche che per tutelare il territorio è sempre utile un gioco di squadra per ottenere ottimi risultati, come questo”.



Un grazie particolare è andato ai molti volontari che hanno partecipato alla realizzazione dei lavori, oltre alla ditta Mondo che ha offerta l’erba sintetica e la posa.



“Scolari e docenti - ha concluso Graglia - avranno a disposizione una scuola moderna, funzionale, efficiente, sopratutto sicura, riportata nella categoria A2 che ospiterà una sessantina di bambini suddivisi in tre sezioni. L’attenzione verso i nostri giovani, verso le fasce più deboli, deve essere una priorità per tutti noi”.