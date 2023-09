A Mondovì Piazza tornano i colori del Festival Illustrada con ospiti internazionali

I colori del Festival Illustrada tornano ad animare il rione di Mondovì Piazza. La settimana edizione della kermesse, dedicata all'albo illustrato, è stata presentata ufficialmente nel pomeriggio di venerdì 1° settembre al Museo della Ceramica.

La manifestazione si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 settembre tra i giardini del Belvedere, il cortile della biblioteca e via Francesco Gallo, con tre importanti mostre di illustrazione presso le sale dell’Academia Montis Regalis e nella Sala Ghislieri.

"Questa settima edizione - commentano dall'Associazione Culturale Illustrada - sarà di respiro internazionale, con autori di fama mondiale e tantissimi appuntamenti pensati per bambini, famiglie, appassionati e per i curiosi che vogliono scoprire la bellezza e l'unicità del libro a figure. Ringraziamo le realtà che ci sostengono e l'Amministrazione di Mondovì che ancora più degli anni scorsi ha creduto in noi. Non ci resta che iniziare il countdown".

LE MOSTRE

Ospite d’onore dell'edizione 2023 sarà l’illustratore Sergio Ruzzier, uno dei più importanti esponenti dell'illustrazione contemporanea che, dopo essersi trasferito da Milano a New York, nel 2011 è stato selezionato dal celebre Maurice Sendak per l’esclusiva Sendak Fellowship. Ruzzier esporrà al Festival Illustrada alcune tavole originali tratte dai suoi più grandi successi.

La seconda mostra vedrà protagoniste le illustrazioni originali di Felicita Sala, Premio Andersen 2020 come migliore illustratrice e celebre in tutto il mondo. Nel 2018 il New York Times ha inserito il suo She Made a Monster tra i migliori dieci libri dell’anno e Una festa in Via dei Giardini è stato tradotto in più di dieci lingue.

"Abbiamo sempre messo al centro del Festival la qualità dell’illustrazione - commenta così Marco Somà, presidente di Illustrada Associazione Culturale -, e siamo molto soddisfatti del nostro lavoro".

In Sala Ghislieri, in collaborazione con il Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi 'Il Gigante delle Langhe', verranno poi esposte le opere di Anna Curti, vincitrice del premio nel 2022 con il libro Il viaggio di Madì, scritto da Sara Marconi e pubblicato da Lapis edizioni.

Le mostre saranno inaugurate venerdì 8 settembre alle 17 e saranno visitabili nei due giorni successivi, dalle 10 alle 19.

IL PROGRAMMA

Venerdì verrà svelato il vincitore della prima edizione del concorso Il mio primo libro di figure indetto da Illustrada Associazione Culturale in collaborazione con Gribaudo Edizioni, con il patrocinio dell’Associazione Autori di Immagini; mentre nelle giornate del 10 e 11 settembre gli illustratori ospiti terranno numerosi laboratori per bambini.

Sono in programma anche sei presentazioni, mediate da Marco Tomatis, Marco Somà e Cinzia Ghigliano, che vedranno un susseguirsi di autori ed editori di rilievo nel campo dell’editoria per ragazzi, come Irene Volpiano, Roberta Angaramo, Carmen Plaza Abanto, Lorenzo Mò, Olga Tranchini e Laura Scarpa di Comic Out.

Non mancherà il Salotto del libro, tenuto dalle librerie partner di Illustrada: Banco, Confabula, Lettera_22 e Librerie.coop offriranno una selezione dei migliori albi illustrati e libri per ragazzi del panorama letterario contemporaneo.

Novità di quest’anno è l’area firmacopie, dove autori e illustratori si susseguiranno durante tutta la giornata.

Continua inoltre la collaborazione con Gribaudo, la casa editrice specializzata in varia e illustrata del gruppo editoriale Feltrinelli e QUID+, linea editoriale educativa dedicata al primo apprendimento, con cui sarà realizzata la Portfolio Review presso Palazzo Fauzone Relais. Ospite d’eccezione alla Portfolio Review sarà Flavio Rosati, fumettista e presidente di Autori di Immagini.

Novità di quest’anno è l’aperitivo aperto a tutti sabato 9 settembre alle 19.00: qui, in compagnia dell’illustratore Gabriele Pino, si disegnerà e si parlerà di illustrazione.

Il Festival lllustrada è un progetto di Illustrada Associazione Culturale realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Mondovì e ATL, e con il contributo di Fondazione CRC, Banco Azzoaglio, Master Security, ECAT Orologi e Campane e Barbera Bilance.

Il programma completo: https://www.illustrada.it/site/programma

Per prenotare le attività: https://www.eventbrite.it/o/illustrada-associazione-culturale-20179036355