Auto fuori strada nella notte a Moretta: illesi gli occupanti

Incidente senza gravi conseguenze quello che nella notte ha visto i vigili del fuoco di Saluzzo e del distaccamento volontari di Racconigi intervenire nel comune di Moretta, in via Santuario, per un’auto che ha impattato contro le barriere di protezione del marciapiede. Fortunatamente gli occupanti della vettura sono risultati illesi. Sul posto anche i Carabinieri di Moretta.