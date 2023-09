Sant'Albano: durante i festeggiamenti di San Liberato effrazione e danni alla sede della Pro Loco

Una brutta sorpresa per la Pro Loco di Sant'Albano Stura alla vigilia dell'ultimo giorno di festa per le celebrazioni di San Liberato 2023.



Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre infatti la sede dell'organizzazione, di proprietá comunale ma in gestione all'associazione, ha subito la visita indesiderata di qualche malintenzionato, che ha forzato agli infissi e rovistato e danneggiato l'arredamento interno.



Una amara sorpresa, proprio nel fine settimana di chiusura di una edizione bella e partecipata della festa patronale, comunicata direttamente sui canali social dalla storica Presidente della Pro Loco, Patrizia Tealdi, che ha postato anche alcune foto dei danni subiti.



Queste le parole, tra l'ironico e l'amaro, di Tealdi: "Buongiorno, la Pro Loco ringrazia chi stanotte ha fatto visita in sede. Cosa dà più fastidio è che il danno non lo fate a noi, ma alla comunità".



Il comprensibile sfogo si chiude con una nota di scoramento, paventando un potenziale abbandono da parte dell'attuale direttivo, evidentemente provato da un gesto tanto inaspettato quanto vigliacco: "Pazienza: noi abbiamo fatto tanto, ma forse è meglio lasciare, e dare spazio a qualcuno migliore di noi. La Pres e il direttivo".



Sicuramente un pessimo episodio che, al di là delle conseguenze concrete, ha smorzato l'entusiasmo con il quale la pro loco e la comunità stavano conducendo gli annuali festeggiamenti di San Liberato.



Numerosissimi i messaggi di solidarietà e soprattutto di incoraggiamento a denunciare formalmente e a non mollare. Uno su tutti: "Siete stati bravi ,avete fatto tanto, non scoraggiatevi, purtroppo ci sono dei vandali che non rispettano il bene comune, ma tanti vi sono grati".

"Non ci sono parole per commentare questi gesti ignobili se non che l'ignoranza e la cattiveria delle persone non ha limiti - ha detto il primo cittadino Giorgio Bozzano - . Dispiace veramente per la Proloco che ha fatto un lavoro enorme per organizzare la festa patronale e tutto viene vanificato in poco tempo. Spero solo che le telecamere abbiano ripreso tutto ed i responsabili abbiano quanto si meritano. Lunedi sapremo".