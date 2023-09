"Sicut fieri solet Ast":oggi si corre il Palio. Tutte le informazioni utili

Nel memoriale di Guglielmo Ventura si legge "“Post haec Astenses venerunt Albam ad Sanctum Frontanianum, et eorum vineas et arbores vastaverunt, et prope eorum portas palius Astensis cursus fuit, sicut fieri solet Ast in festo beati Secundi, et hoc fuit in festo beati Laurencii". Una consuetudine, quella del Palio di Asti, che affonda nel 1275 e che oggi verrà celebrata una nuova volta.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10: Nelle parrocchie cittadine, cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino e sfilata per le vie del borgo