Saluzzo, domani il gran finale per la Mostra della Meccanica Agricola

Lunedì 4 settembre, presso il Foro Boario di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16), va in scena il gran finale della Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo 2023.

A partire dalle 8.30 si svolgeranno le finali della categoria Vacche, seguite alle 12 dalle premiazioni della 50ª Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana e del 18° Junior Show regionale.

Alle 10.30 l’Uncem metterà in scena il dialogo “Modelli di sviluppo delle filiere forestali tra crisi climatica e nuovi cluster”, con gli interventi di addetti ai lavori ed esperti in materia.

Alle 21, a mostra ormai conclusa, presso il cinema teatro “Magda Olivero” di via Palazzo di Città, avrà luogo la proiezione del docu-film “Nel Bosco”, a cura di Walde Srl in collaborazione con il Polo Legno Monviso. Si tratta del primo appuntamento della mostra “Nel Bosco” del Polo Legno Monviso, esposizione interattiva animata da eventi collaterali, tutti a ingresso gratuito, la cui inaugurazione si terrà venerdì 8 settembre alle ore 18 nelle sale de “Il Quartiere”. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nelbosco.eu.