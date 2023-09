Il futuro del turismo nelle nostre valli: un incontro a Brossasco

Venerdì 15 settembre, alle ore 21 a Brossasco, presso Segnavia-Porta di Valle, l’associazione Valle Varaita Trekking e Segnavia organizzano l’incontro “Turismo, in cammino verso nuovi orizzonti”.

Si presenterà il nuovo video di presentazione del Valle Varaita Trekking in cui, seguendo la corsa di Luca Dalmasso lungo tutto l’itinerario, si racconta la valle tra sentieri, strutture ricettive, natura e cultura. Cortometraggio di circa 30 minuti creato dai ragazzi di Vi2o.

A seguire tavola rotonda sul futuro turistico delle nostre valli, con gli interventi di Maurizio Dematteis, Roberto Colombero e Roberto Ribero che stimoleranno tutti i partecipanti a dire la loro su un tema dibattuto e di sicuro interesse per operatori turistici, amministratori e appassionati del nostro territorio.

Maurizio Dematteis è giornalista, ricercatore e videomaker. Si occupa di temi sociali e ambientali e di tematiche legate ai territori alpini. E’ direttore dell’associazione Dislivelli. Con i dati raccolti per il suo ultimo libro “Inverno liquido”, riuscirà a darci un quadro dello sviluppo turistico sulle Alpi e di quali possono essere le prospettive future.

Roberto Colombero è presidente dell’Uncem Piemonte ed ex presidente della Comunità Montana e dell’Unione Valle Maira. Autore di numerosi interventi in materia di turismo nelle nostre valli, potrà porre l’attenzione sull’importanza dello sviluppo di una comunità per poter parlare di futuro, non solo turistico, nelle aree montane.

Roberto Ribero è guida escursionistica e accompagnatore turistico, uno dei fondatori di Emotionalp, realtà turistica molto attiva in valle Grana. Porterà l’esempio concreto di quello che fa tutti i giorni insieme ai suoi soci in valle Grana, portando avanti l’idea che una professione turistica può essere il tramite tra turista e autoctono e che lo sviluppo turistico del nostro territorio debba essere sostenibile e orientato alle attività outdoor.