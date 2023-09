ANDUMA – Barbara Graffino – Circolo “La Fenice”

La stagione sportiva del Cuneo Volley è appena cominciata, e siamo alle porte dell’imminente campionato del settore pallavolistico dell’A2, che vedrà nel nostro caso la sua prima partita in casa domenica 22 ottobre al Palazzetto. Dopo una piccola pausa estiva, non si può che riprendere la presentazione dei nuovi soci con il Circolo “La Fenice”, punto d’incontro in cui dall’anno scorso si uniscono i tifosi del Cuneo Volley per vedere le partite della loro squadra del cuore in trasferta, e molto altro ancora. Prima partita di campionato, domenica 15 ottobre, in trasferta contro il Yuasa Battery Grottazzolina.

Il circolo è di proprietà da sei anni a questa parte dei fratelli Graffino, che hanno avviato questa nuova gestione in funzione dello sviluppo dello sport sul territorio, credendo non solo nel potenziale della struttura ma anche in quello degli abitanti e sportivi delle zone limitrofe a Vignolo, paese in cui si trova il circolo stesso.

Non a caso Barbara Graffino, protagonista di questa intervista, arriva infatti a ricoprire quest’anno il ruolo di socia con una quota rosa nella nuova società pallavolistica, aggiungendo un tassello ai progetti di sviluppo in corso per l’attività familiare e per il loro Circolo. Suo fratello, Gianluca Graffino, è uno dei tifosi più longevi della squadra bianco blu, essendo stato uno dei Blu Brothers più accaniti fin dai primi anni ’90, particolarità che rende “La Fenice” il luogo ideale dove concentrare i tifosi più affezionati al Cuneo Volley per la visione delle trasferte.

Quando e perché nasce il vostro circolo?

Siamo una famiglia dinamica, che non si ferma mai e soprattutto che non si guarda mai indietro, per noi il futuro è l’unico orizzonte possibile! Il nostro circolo si chiama “La Fenice” proprio per questo, in quanto simbolo di rinascita e buon auspicio per la nostra nuova attività.

“La Fenice” nasce nel 2017, al seguito di un bando del Comune di Vignolo a cui abbiamo partecipato, vincendo, per ottenere la gestione dei locali in questione. Quando abbiamo messo piede nel nostro locale la prima volta, era una semplice bocciofila con bar annesso, ma noi ci vedevamo già molto di più. Il nostro intento è sempre stato quello di ampliare i servizi sportivi della zona, tramite corsi e aree sportive dedicate, realizzando campi da beach volley e tennis usufruibili per il territorio, e da lì siamo partiti. Abbiamo risistemato subito il campo da tennis già in dotazione insieme alla struttura, ma in disuso ormai da anni, sistemato la bocciofila che rimane il cuore della nostra attività per gli affezionati, dove spesso organizziamo gare per gli appassionati di bocce, e costruito un nuovo campo da beach volley. Abbiamo poi costruito una piccola area bimbi e una zona relax limitrofa al bar, per chi più che per lo sport ama trovarsi con gli amici per un caffè o un buon aperitivo.

Negli anni abbiamo poi iniziato ad organizzare corsi di vario genere, tra cui Danza, Pilates e Yoga, oltre che i classici e dovuti corsi di Tennis e Beach Volley, tutti in partenza tra fine settembre ed inizio ottobre. Abbiamo iniziato ad organizzare anche, e ormai da diversi anni, eventi e serate dedicate ad un pubblico più vasto e non necessariamente sportivo, con concerti e cene a tema, ed è stato un successone. Il nostro circolo è in continuo movimento poi, stiamo mettendo le basi per costruire, speriamo il più presto possibile, un secondo campo da beach volley, uno da calcetto e uno per il paddle.





Quali sono le caratteristiche che vi contraddistinguono nel vostro lavoro?

Sicuramente l’intraprendenza e la tenacia, che unite all’ottimismo che da sempre accompagna la nostra famiglia, ci hanno aiutato a costruire ciò che abbiamo oggi. Io sono prima di tutto una mamma e una casalinga, ancora prima di essere titolare della mia attività, e senza le caratteristiche appena indicate, non riuscirei a gestire a dovere, come spero di fare, sia la mia famiglia che il circolo. Siamo sempre stati consapevoli che le cose vanno costruite, e che niente si ottiene facilmente e subito, ma solo tramite l’impegno ed il sacrificio. Cerchiamo di gestire la nostra attività con i valori che ci sono stati insegnati dai nostri genitori, cioè la gentilezza, la cordialità e l’educazione nei confronti del prossimo. Per noi è un grande successo essere riusciti a creare una realtà in cui la gente non solo può venire per fare sport, ma anche per godersi una buona birra e un po’ di sano relax con gli amici.

Come nasce il vostro rapporto con la società sportiva del Cuneo Volley? E perché avete deciso di subentrare con una quota societaria?

Mio fratello Gianluca ha tessuto negli anni grandi rapporti e amicizie all’interno della società, essendo stato un tifoso letteralmente sfegatato in quanto è un ex componente, ai tempi più che attivo, della famosa tifoseria dei Blu Brothers, ed io lo sono diventata di conseguenza.

Crediamo molto in questa società, per noi è come una grande, nuova famiglia! Perchè è questo il clima che si respira in questa nuova e fantastica realtà societaria, ed essendo per noi la famiglia la base del nostro lavoro quotidiano, ci siamo sentiti a casa e per questo invogliati nel voler sostenere la causa non solo come sponsor, ma anche come soci.

È ormai da qualche anno che i giocatori della squadra inaugurano la stagione nei nostri campi da beach, mentre il settore giovanile organizza presso la nostra sede i Summer camp di beach volley per il periodo estivo. Siamo entusiasti quanto orgogliosi di poter ospitare ognuno di loro, per noi è un onore poter essere un punto di riferimento e un appoggio per la squadra e la società che ci ha fatto battere il cuore più di qualsiasi altra, e per così tanto tempo.

Come vi immaginate lo sviluppo di questa nuova società e dei suoi progetti?

Il movimento di Anduma è stato, è tuttora, e sarà a mio parere rivoluzionario, sia nei suoi aspetti societari che in quelli sociali. Si è creato molto fervore attorno a questa nuova società, già da ben prima che si rendesse reale l’occasione di entrare a farne parte com’è stato per noi e molti altri imprenditori del territorio. Il Cuneo Volley è sempre stato motivo d’orgoglio e di passione per noi cuneesi, e vedere questa società risorgere in maniera così importante ed inclusiva la rende ora più che mai unica nel suo genere. Il progetto di FIÖI è poi il vero fiore all’occhiello, perché è un progetto che si basa sullo sviluppo e la crescita dei giovani, aspetto che noi per primi abbiamo molto a cuore al nostro circolo, e che speso viene messo da parte godendo di scarsa attenzione in buona parte delle società sportive di qualsiasi genere, motivo per cui ci sentiamo particolarmente in sintonia con la società e abbiamo voluto farne parte.

Quando e come sarà dunque possibile visionare le partite della squadra presso il vostro circolo?

Ogni qualvolta ci sarà una partita della prima squadra in trasferta. A partire dallo scorso anno abbiamo iniziato ad organizzare delle serate dedicate a queste partite presso la nostra sede, nelle sale interne, in cui si potranno vedere i nostri giocatori su un maxi schermo, insieme ad un buon aperitivo. Un momento di passione e convivialità, che non vediamo l’ora di far ripartire con il nuovo campionato!